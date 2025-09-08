ساخت ۴۰ مدرسه در نهضت ملی مسکن سمنان؛ گامی بزرگ برای عدالت آموزشی

سید محمد حسین طباطبایی در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تفاهم نامه بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش در خصوص ساخت مدرسه در نهضت ملی مسکن سمنان، تاکید کرد: ۴۰ مدرسه در این سایتها ساخته خواهد شد.
وی با بیان اینکه امضای تفاهمنامه ساخت ۴۰ مدرسه در سایتهای نهضت ملی مسکن استان سمنان توانسته فرصت خوبی برای افزایش سرانه ورزشی فراهم سازد، افزود: در این طرح، ۵۰ درصد هزینههای ساخت توسط سازمان ملی زمین و مسکن تأمین میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان همچنین با بیان اینکه این الگوی مشارکت میتواند به تجربهای ملی تبدیل شود، تاکید کرد: این طرح میتواند تأمین مدرسه را برای نهضت ملی مسکن به عنوان یک نیاز مردم ساکن این نقاط، در دستور کار قرار دهد.
حسینی طباطبایی با بیان اینکه در برخی بافت فرسوده و همچنین نقاط کمتر برخوردار سمنان نیز راه و شهرسازی استان سمنان تلاش دارد که به مقوله مدرسه سازی بپردازد، ابراز کرد: مدرسه سادات شریعتپناهی در محلات کم برخوردار سمنان ساخته میشود که به زودی این اقدام صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه این دست طرحها میتواند عدالت آموزشی را به عمق محلههای قدیمی و نیازمند بازآفرینی ببرد، افزود: در هفته دولت ۱۴۰۴ کلنگ ساخت پنج مدرسه ۱۲ کلاسه در نهضت ملی مسکن استان سمنان بر زمین زده شد.
