به گزارش خبرگزاری مهر، وحید عالمیان روز شنبه در آئین تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی، اظهار کرد: اکنون دانشگاه فرهنگیان در کشور ۱۱۰ هزار دانشجومعلم دارد که این رقم در مهر امسال به ۱۲۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه فرهنگیان، بزرگترین دانشگاه شبانه روزی کل کشور است، افزود: دانشجویان در حال تحصیل این دانشگاه، از نظر تراز علمی، برتری دارند.

وی ادامه داد: امروز کسانی وارد سیستم آموزش و پرورش می‌شوند که جزو نخبگان کشور هستند و باید حمایت همه جانبه از آنها در راستای آماده سازی امکانات داشته باشیم زیرا این نخبگان معلم، باعث ارتقای توانمندی بچه‌های کشور می‌شوند.

عالمیان با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی با روند رو به جلوی امروز جزو دانشگاه‌های تراز ملی خواهد شد، گفت: با توجه به ساختار تشکیلاتی و ابلاغ شده، ۳۱ دانشگاه فرهنگیان در استان‌ها داریم.

وی از جذب نزدیک به هزار نفر هیئت علمی در سال جاری خبر داد.