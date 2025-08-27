آزادگان فرهنگی؛ معلمانی که در بند اسارت نیز کلاس درس امید برپا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل بعدازظهر چهارشنبه در آئین تجلیل از آزادگان فرهنگی استان آذربایجان شرقی و جمعی از خانوادههای شهدای اقتدار، با اشاره به جایگاه رفیع آزادگان در میان مردم ایران، اظهار داشت: در کنار شهیدان فرهنگی، آزادگان ایستادهاند؛ مردان و زنانی که سالها رنج اسارت را تحمل کردند، اما هرگز تسلیم نشدند. آنان حتی در چنگال دشمن، کلاس درس صبر و استقامت برپا کردند و چراغ امید را روشن نگه داشتند.
امام جمعه تبریز با بیان اینکه آزادگان فرهنگی پس از بازگشت به میهن نیز از پای ننشستند، تصریح کرد: این بزرگواران با همان روحیه جهادی، بار دیگر در سنگر تعلیم و تربیت حاضر شدند تا نسلهای آینده را با ارزشهای آزادی، ایثار و مقاومت آشنا سازند.
وی در ادامه با تبیین مفهوم اسارت واقعی، خاطرنشان کرد: اسیر حقیقی کسی است که در بند نفس خود گرفتار است. هیچ چیزی مانند طمع، انسان را در زندان خود محبوس نمیکند؛ تا جایی که حتی با اعطای بزرگترین مسئولیتها و امکانات نیز سیر نمیشود.
حجتالاسلام مطهریاصل با تأکید بر لزوم مراقبت از وسوسههای شیطانی، به ویژه برای منتسبان به انقلاب، افزود: شهدا با ازخودگذشتگی، عزت و هویت ملی و دینی ما را حفظ کردند. در میان این ستارگان درخشان، شهدای فرهنگی جایگاهی ویژه دارند؛ معلمانی که با قلم و قدم، هم درس زندگی دادند و هم درس شهادت.
گفتنی است این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفته دولت و قدردانی از خادمان ملت همراه بود.
