به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز شنبه در آئین تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی اظهار کرد: امروز هر کسی در هر جایگاهی، مسندی را بپذیرد، گویی ایثار می‌کند.

وی با اشاره به تجربه سرپرست جدید دانشگاه فرهنگیان استان، افزود: وقتی یک فرد با تجربه مضاعف وارد عرصه مدیریتی می‌شود، انتظارات از او بیشتر و تجربه نیز یاریگر اصلی او خواهد بود.

وی ادامه داد: مهمترین شاخص در انتخاب مدیران شایسته، توسعه یافتگی فردی است و گرنه یک مدیر در انجام وظایف خود لنگ می‌زند.

محمدزاده تاکید کرد: دانشگاه فرهنگیان، سرمایه انسانی را تربیت و شهروند توسعه یافته را پرورش می‌دهد بنابراین با توجه به عصر تکنولوژی و توسعه حاضر، باید روند ارتقا، کارکرد و مسئولیت این دانشگاه بازتعریف شود و به جایگاه خود برسد.

وی افزود: وضعیت دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر متفاوت‌تر از گذشته بوده در حالی که در گذشته، دانشگاه‌ها دارای قداست بودند اما امروز با هر تغییری شاهد قطب بندی‌ها و گروه بندی‌ها در دانشگاه‌ها هستیم.

وی خاطرنشان کرد: به جای تربیت دانش آموز و دانشجو با معدل بالای ۱۸ باید بر روی تربیت شهروند مسئولیت پذیر و توسعه یافته تمرکز کنیم.