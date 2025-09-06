دستگیری سارقان به عنف در ونوش نوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر درویشی اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره سرقت به عنف توسط دو نفر با استفاده از سلاح سرد، بلافاصله موضوع جهت شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی سیسنگان با انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق به شناسایی خودروی سارقان شده و در یک عملیات پلیسی با استفاده از قانون به‌کارگیری سلاح، متوقف و سارقان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی نوشهر با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای پیگیری مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.