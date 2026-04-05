۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

کشف ۲ موتورسیکلت سرقتی به همراه سارقان در نوشهر

نوشهر - فرمانده انتظامی نوشهر  از دستگیری سارقان موتورسیکلت در آن شهرستان خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی اظهار داشت: عوامل تجسس کلانتری ۱۱ نوشهر در طی چند ساعت در حین گشت زنی در سطح شهر به دو موتور سیکلت مشکوک و پس از بررسی های لازم و استعلام پلاک متوجه سرقتی بودن موتورها شدند

وی افزود: با هوشیاری ماموران، دو سارق شناسایی و دستگیر و در ادامه تحقیقات، متهمان به جرم خود اعتراف کردند

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر بیان داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.

سرهنگ حجت نورانی ، با اشاره به این که پلیس با بکارگیری تمام توان عملیاتی و انتظامی خود در تامین نظم و امنیت شهروندان تلاش می‌کند، خاطرنشان کرد: از شهروندان انتظار داریم با رعایت هشدارهای پلیسی در زمینه پیشگیری از سرقت در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در اسرع وقت مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 گزارش نمایند.

