به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کمبود آنزیم DPD یک اختلال متابولیک نادر با الگوی وراثت اتوزومال مغلوب است که در آن سطح فعالیت آنزیم به شدت کاهش یافته یا صفر است. این آنزیم در متابولیسم بازهای پیریمیدینی اوراسیل و تیمین نقش کلیدی دارد. بیماران مبتلا در صورت دریافت داروهای شیمیدرمانی حاوی ۵- فلوئورواوراسیل (5-FU) یا کاپسیتابین (Xeloda) در معرض مسمومیتهای شدید و حتی کشنده قرار میگیرند.
با توجه به مصرف گسترده داروهای فلوئوروپیریمیدینی در درمان سرطان، غربالگری کمبود DPD پیش از آغاز شیمیدرمانی میتواند جان بیماران را نجات دهد.
این آزمایش با زمان پاسخدهی کمتر از یک روز در دسترس متخصصان انکولوژی و سایر پزشکان قرار گرفته است.پزشکان و مراکز درمانی برای استفاده از این خدمت میتوانند با آزمایشگاه بیمارستان یا شماره ۶۴۱۲۱۱۰۹ هماهنگی کنند.
