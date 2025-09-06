حکیمه وقاری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۰ عنوان کتاب کمیکبوک از زندگی سرداران شهید خراسان شمالی طراحی میشود.
وی در ادامه افزود: این پروژه با همکاری کنگره ۳ هزار شهید استان در حال انجام است و هدف آن معرفی زندگی و فداکاریهای سرداران شهید استان خراسان شمالی از طریق قالب جذاب کمیکبوک است.
مسئول واحد فرهنگی و مطالعات پایداری حوزه هنری خراسان شمالی ادامه داد: تا پایان شهریور امسال، ۵ عنوان کتاب کمیکبوک از زندگی سرداران شهید استان خراسان شمالی تحت نظارت و راهنمایی منتورهای تهران در دست آمادهسازی قرار دارد.
وقاری تاکید کرد: این ۵ کتاب با محتوای منحصر به فرد و داستانهای تأثیرگذار، در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نوشته شدهاند. علاوه بر این، چند عنوان دیگر نیز تا آذر ماه امسال به پایان خواهد رسید.
حکیمه وقاری افزود: زندگی سرداران شهید رجبعلی محمدزاده، شهید داوود گریوانی، شهید محمد فرومندی، شهید حجتالاسلام حسن محقر، و شهید علیاکبر مرادیان به تصویر کشیده میشود، تا روز برگزاری کنگره ۳ هزارشهید استان خراسان شمالی به چاپ خواهند رسید و در مراسمی ویژه رونمایی خواهند شد.
مسئول پروژه آمادهسازی کتابهای کمیکبوک از زندگی سرداران شهید استان خراسان شمالی عنوان کرد: این پروژه نه تنها به حفظ یاد و خاطره شهدای استان کمک میکند بلکه با استفاده از قالب کمیکبوک، نسل جدید را به مطالعه و آشنایی با تاریخ افتخارآمیز این شهدای گرانقدر ترغیب میکند.
