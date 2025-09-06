ششمین جایزه داستان تهران و جوایز ویژه «مترو»، «باغ کتاب» و «بانوان»

به گزارش خبرگزاری مهر و طبق اعلام دبیرخانه ششمین جایزه داستان تهران، «باغ کتاب»، «مترو تهران» و «اداره کل امور بانوان شهرداری تهران» جوایز جداگانه‌ای برای داستان‌ها و روایت‌های مرتبط با فضای باغ کتاب، مترو و بانوان که به ششمین جایزه داستان تهران ارسال شود در نظر گرفته و به برگزیده‌های این سه بخش اهدا خواهند کرد.

این جایزه ادبی با دبیری بهزاد دانشگر تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ پذیرای آثار علاقه‌مندان در حوزه داستان و روایت خواهد بود و شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در ۵ بخش موضوعی «تهران دوست داشتنی»، «تهران، شهری مقاوم در برابر دشمن»، «مترو تهران»، «باغ کتاب تهران» و «بانوان تهران» به دبیرخانه جایزه ارسال نمایند.

در بخش عمومی جایزه نفرات اول داستان کوتاه، به ترتیب ۴۰، ۲۰ و ۱۰ میلیون تومان، در بخش روایت به ترتیب ۳۰، ۱۵ و ۸ میلیون تومان، در بخش داستانک و روایت کوتاه به ترتیب ۱۵، ۱۰ و ۵ میلیون تومان و در بخش تو هم روایت کن به ترتیب ۱۰، ۸ و ۵ میلیون تومان خواهد بود. همچنین در بخش‌های مربوط به مترو، باغ کتاب و بانوان نیز جوایز جداگانه‌ای به برگزیدگان اهداء خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق ایمیل tehranstory6@gmail.com یا شماره ۰۲۱۹۶۰۴۵۷۲۳ با دبیرخانه در ارتباط باشند و برای اطلاعات بیشتر به سایت رسمی جشنواره به نشانی tehranstory.ir مراجعه نمایند.