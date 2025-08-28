مهلت ارسال اثر به ششمین جایزه داستان تهران تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به درخواست نویسندگان و علاقهمندان به شرکت در ششمین دوره جایزه داستان تهران، مهلت ارسال اثر به این جشنواره تا ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ تمدید شد.
بخشهای چهارگانه این دوره از جایزه داستان تهران عبارتند از «داستان کوتاه»، «روایت»، «داستانک و روایت کوتاه» و بخش «تو هم روایت کن» که برای نخستینبار به روایتهای مردمی اختصاص یافته تا شهروندان نیز بتوانند با ثبت تجربهها و روایتهای خود از تهران در نگارش تاریخ شفاهی پایتخت مشارکت کنند.
این دوره از جایزه با همکاری مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران و باغ کتاب برگزار میشود و جایزه نفرات اول داستان کوتاه به ترتیب ۴۰، ۲۰ و ۱۰ میلیون تومان، در بخش روایت به ترتیب ۳۰، ۱۵ و ۸ میلیون تومان، در بخش داستانک و روایت کوتاه به ترتیب ۱۵، ۱۰ و ۵ میلیون تومان و در بخش تو هم روایت کن به ترتیب ۱۰، ۸ و ۵ میلیون تومان خواهد بود.
علاقهمندان میتوانند از طریق ایمیل tehranstory۶@gmail.com یا شماره ۰۲۱۹۶۰۴۵۷۲۳ با دبیرخانه در ارتباط باشند و برای اطلاعات بیشتر به سایت رسمی جشنواره به نشانی tehranstory.ir مراجعه کنند.
