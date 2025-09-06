به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی عصر شنبه در دیدار با علمای شیعه و اهل سنت به مناسبت هفته وحدت با تبریک میلاد پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع) گفت: بالاترین دستاورد انقلاب وحدت بوده و پرچم دار وحدت هم مقام معظم رهبری است.

به گفته وی، وحدت بین شیعه و سنی به این معنا نسیت که اعتقادات خود را کنار بگذاریم، بلکه باید در این راستا اشتراکات خود را برجسته کنبم.

وی با بیان اینکه امروز رمز موفقیت ما وحدت در همه ابعاد است چون وحدت زمینه ساز پیشرفت و عمران و آبادانی است، افزود: ما مکلف به وحدت هستیم و در این خصوص باید برای هم دیگر ارزش و احترام بسیاری قائل شویم.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه اگر امروز در جهان اسلام وحدت وجود داشت، غزه نابود نمی‌شد و مردم آن بر اثر گرسنگی از بین نمی‌رفتند، گفت: دشمن به دنبال ایجاد تفرقه در جامعه است تا با انجام این کار وحدتی که نتیجه جنگ ۱۲ روزه است را از بین ببرد.

وی با تاکید بر اینکه امروز خراسان جنوبی نماد وحدت و انسجام است، بیان داشت: بصیرت و هوشیاری علمای اهل سنت اجازه نداد که دشمن با شهادت شهید خالقی از فضای ایجاد شده به نفع خود برای ایجاد آشوب استفاده کند.

هاشمی با بیان اینکه آبرسانی در روستاهای درمیان مانند دیگر روستاهای مرزی استان در حال انجام است، افزود: حدود ۱۶ کشور در مرزهای ایران وجود دارد اما جمهوری اسلامی ایران نماد امنیت و وحدت در منطقه است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به انجام پروژه کلان در استان، گفت: پروژه‌های راه آهن و انتقال آب با جدیت در حال انجام بوده و ۲۰ کارگاه برای دوبانده کردن راه‌های ایجاد شده است.

وی ادامه داد: همچنین بازارچه یزدان هم به زودی فعال می‌شود و با سفر به فراه زمینه آسفالت جاده ماهیرود فراه بعد از ۱۷ سال فراهم شده است.

هاشمی، انعقاد تفاهم نامه برای تکمیل پروژه نیروگاه حرارتی طبس و احیای بیش از ۶۸ واحد تولیدی راکد، آزاد سازی بیش از ۳۵ هزار هکتار از پهنه‌های بلوکه شده معادن را از جمله اقدامات انجام شده در دولت چهاردهم اعلام کرد.

به گفته وی، دشمن با ایجاد فساد دنبال ایجاد آسیب در کشور است اما با تفاهم ۱۰۰ درصدی علمای شیعه و سنی دشمن نتوانسته به این هدف خود برسد.