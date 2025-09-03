مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ سید محمدرضا هاشمی، حکم انتصاب «محمد محمدی» به سمت مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری را ابلاغ کرد.

در بخشی از متن این حکم آمده؛ نظر به تجربیات، توان و تعهد خدمتی جنابعالی و با توجه به پیشنهاد معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری منصوب می‌شوید.

در ادامه این متن آمده؛ امید است با توکل به خداوند متعال، ضمن تلاش در راستای ایجاد هماهنگی و تعامل با تمامی نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری و لشکری و بهره‌گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد و با اتخاذ تدابیر مناسب در مسیر تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، اندیشه‌های والای بنیانگذار انقلاب اسلامی، رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) و برنامه‌های دولت چهاردهم، دولت وفاق ملی، تلاش نموده و در انجام وظایف محوله جهت تحقق اهداف سازمانی موفق باشید.