سیاست جمهوری اسلامی تقویت مشترکات و انسجام درونی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر یکشنبه در همایش گرامیداشت هفته وحدت ویژه علمای اهل سنت و شیعه، متنفذین و اقشار مختلف مردم که در شهرستان درمیان برگزار شد، با بیان اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران، تقویت مشترکات و انسجام درونی است، افزود: جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا و رهبری حکیمانه امام خامنه‌ای، امروز نماد وحدت و اقتدار در جهان اسلام است.

وی ادامه داد: دشمنان تلاش دارند با برجسته‌سازی اختلافات جزئی میان مسلمانان، تفرقه ایجاد کنند اما سیاست جمهوری اسلامی ایران، تقویت مشترکات و انسجام درونی است.

هاشمی با بیان اینکه امنیت و اقتدار امروز کشور حاصل انسجام شیعه و سنی و همراهی مردم با نظام اسلامی بوده و این وحدت، دستاوردهای بزرگی را برای ایران اسلامی رقم زده است، گفت: مردم این استان در همه عرصه‌ها پیشگام بوده‌اند و همین پشتیبانی‌ها موجب تثبیت امنیت پایدار در منطقه شده است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه نیز نقش وحدت و حضور برادران اهل سنت در کنار سایر رزمندگان جلوه‌گر شد و نشان داد که دفاع از انقلاب و میهن اسلامی، متعلق به همه اقشار جامعه است، افزود: حضور خانواده‌های معظم شهدا در چنین مراسماتی نشان از عمق پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب دارد.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی امروز به عنوان نماد وحدت و همدلی شناخته می‌شود و این سرمایه اجتماعی بزرگ باید بیش از گذشته حفظ و تقویت شود، گفت: هفته وحدت فرصتی ارزشمند برای یادآوری رسالت مسلمانان در برابر دشمنان اسلام است و تنها با وحدت عملی، نه صرفاً زبانی، می‌توان نقشه‌های شوم استکبار جهانی را خنثی کرد.

هاشمی با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم، بیان کرد: طی یک سال گذشته بیش از ۴۶۵ کیلومتر راه با اعتباری بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در استان احداث یا بهسازی شده تا دغدغه‌های مردم در حوزه تردد و تصادفات کاهش یابد.