وحدت و تبعیت از ولایت، رمز اقتدار ایران اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شامگاه پنجشنبه در مراسم هفته وحدت اظهار داشت: رمز پیروزی و موفقیت جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته، اتحاد و تبعیت مردم از ولایت بوده و امروز همین انسجام، بزرگترین عامل هراس دشمنان است.
وی با بیان اینکه وحدت بین مسلمین یک ضرورت جدی در جهان اسلام است، افزود: پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) بهترین الگوهای وحدت هستند و امروز مهمترین راه مقابله با توطئههای دشمن، تقویت همدلی و احترام متقابل میان مذاهب اسلامی است.
استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از علمای شیعه و اهل سنت استان ادامه داد: همراهی و تعامل صادقانه علما در عرصههای مختلف از جمله عمران، آبرسانی، بهداشت و آموزش، بیانگر این حقیقت است که جمهوری اسلامی ایران پرچمدار وحدت و خدمترسانی به همه اقشار جامعه است.
هاشمی با تأکید بر اینکه پرچمداری رهبر معظم انقلاب بزرگترین پشتوانه وحدت در کشور است، تصریح کرد: باید همواره قدردان این نعمت باشیم و نقاط مشترک میان امت اسلامی را برجسته کنیم.
وی در پایان ضمن تبریک هفته وحدت، خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای وحدتبخش و تقویت پیوندهای اسلامی میتواند آیندهای روشن برای ایران اسلامی و جهان اسلام رقم بزند.
نظر شما