زندانی فراری در بندرعباس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی اظهار کرد: در پی دریافت اخبار واصله مبنی بر این که یکی از قاچاقچیان بزرگ راه اندازی باند و شبکه‌های توزیع موادمخدر در جنوب کشور که دارای حکم اعدام بوده از زندان متواری شده است، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان پس از چندین ساعت کار اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت‌های ویژه و همچنین با رصدهای فنی صورت گرفته نهایتاً محل حضور و مخفیگاه این متهم متواری را در یکی از محلات بندرعباس شناسایی کردند.

سرهنگ مرادی اظهار کرد: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی با تشکیل تیمی به محل اعزام و با رعایت موازین شرعی و قانونی و حفظ حقوق شهروندی متهم را که در منزل یکی از بستگان خود مخفی شده بود، در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

این مسئول انتظامی خاطر نشان کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و روانه زندان شد.