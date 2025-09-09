  1. استانها
قاتل لردگانی به دار مجازات آویخته شد

لردگان-دادستان عمومی شهرستان لردگان گفت: سحرگاه روز گذشته، مجرمی که در یک پرونده قتل به اعدام محکوم شده بود به دار مجازات آویخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل باقری پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ شخصی به نام حسن انصاری در گردنه چهارطاق دهستان بارز لردگان با سلاح گرم به قتل می‌رسد.

وی افزود: با پیگیری‌های قضائی قاتل بلافاصله شناسایی و روند تشکیل پرونده و رسیدگی به جرم وی آغاز می‌شود و علیرغم تلاش‌های فراوان اعضا شوراهای حل اختلاف برای صلح و سازش، با توجه به عدم گذشت اولیا دم و درخواست ایشان برای اجرای حکم قصاص، محکوم علیه پس از طی مراحل قضائی سحرگاه دیروز در زندان شهرستان لردگان به دار مجازات آویخته شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لردگان تأکید کرد: اجرای این حکم قصاص برای اولین بار بود که در زندان لردگان صورت می‌گرفت و به لحاظ بازدارندگی و حفظ حرمت جان افراد از این پس سایر احکام قصاص مرتبط با حوزه قضائی لردگان در زندان این شهرستان اجرا خواهد شد.

