قاتل لردگانی به دار مجازات آویخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل باقری پیش از ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ شخصی به نام حسن انصاری در گردنه چهارطاق دهستان بارز لردگان با سلاح گرم به قتل میرسد.
وی افزود: با پیگیریهای قضائی قاتل بلافاصله شناسایی و روند تشکیل پرونده و رسیدگی به جرم وی آغاز میشود و علیرغم تلاشهای فراوان اعضا شوراهای حل اختلاف برای صلح و سازش، با توجه به عدم گذشت اولیا دم و درخواست ایشان برای اجرای حکم قصاص، محکوم علیه پس از طی مراحل قضائی سحرگاه دیروز در زندان شهرستان لردگان به دار مجازات آویخته شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لردگان تأکید کرد: اجرای این حکم قصاص برای اولین بار بود که در زندان لردگان صورت میگرفت و به لحاظ بازدارندگی و حفظ حرمت جان افراد از این پس سایر احکام قصاص مرتبط با حوزه قضائی لردگان در زندان این شهرستان اجرا خواهد شد.
