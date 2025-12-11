نوروز ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار نگران‌کننده بارش‌های اخیر، از کاهش شدید میزان نزولات آسمانی در منطقه خبر داد.

وی اظهارکرد: وضعیت بارش‌های سال زراعی جاری (۴۰۵-۴۰۴) به شدت نسبت به سال‌های گذشته افت کرده است. مجموع بارش ثبت شده در شهر داران تاکنون ۸/۲ میلیمتر بوده است. این در حالی است که در زمان مشابه سال زراعی گذشته (۴۰۴-۴۰۳) این میزان ۳۲/۴ میلیمتر بود که نشان‌دهنده کاهش ۵۶ درصدی است.

رئیس هواشناسی افزود: نگرانی اصلی زمانی مشخص می‌شود که این آمار را با میانگین بلندمدت مقایسه می‌کنیم. میانگین بلندمدت بارش در شهرستان ۸۸ میلیمتر است، اما از ابتدای سال زراعی تاکنون تنها ۱۱/۷ میلیمتر بارش داشته‌ایم که حکایت از کاهش ۸۸ درصدی نسبت به شرایط نرمال اقلیمی منطقه دارد.

وی همچنین به تفاوت منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: میزان بارش در برخی مناطق متفاوت بوده است. به طور مثال منطقه بادجان با ثبت ۱۱/۴ میلیمتر بارش اخیر (و مجموع ۱۵/۶ میلیمتر) وضعیت کمی بهتری دارد، در حالی که سینگرد ۹/۵ میلیمتر و سواران ۶ میلیمتر بارش داشته‌اند.