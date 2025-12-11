  1. استانها
بارش‌ها در فریدن نسبت به سال گذشته کاهش داشته است

فریدن - رئیس هواشناسی شهرستان فریدن گفت: بارش‌ها در فریدن ۵۶ درصد نسبت به سال گذشته و ۸۸ درصد نسبت به میانگین بلندمدت کاهش یافته است.

نوروز ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار نگران‌کننده بارش‌های اخیر، از کاهش شدید میزان نزولات آسمانی در منطقه خبر داد.

وی اظهارکرد: وضعیت بارش‌های سال زراعی جاری (۴۰۵-۴۰۴) به شدت نسبت به سال‌های گذشته افت کرده است. مجموع بارش ثبت شده در شهر داران تاکنون ۸/۲ میلیمتر بوده است. این در حالی است که در زمان مشابه سال زراعی گذشته (۴۰۴-۴۰۳) این میزان ۳۲/۴ میلیمتر بود که نشان‌دهنده کاهش ۵۶ درصدی است.

رئیس هواشناسی افزود: نگرانی اصلی زمانی مشخص می‌شود که این آمار را با میانگین بلندمدت مقایسه می‌کنیم. میانگین بلندمدت بارش در شهرستان ۸۸ میلیمتر است، اما از ابتدای سال زراعی تاکنون تنها ۱۱/۷ میلیمتر بارش داشته‌ایم که حکایت از کاهش ۸۸ درصدی نسبت به شرایط نرمال اقلیمی منطقه دارد.

وی همچنین به تفاوت منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: میزان بارش در برخی مناطق متفاوت بوده است. به طور مثال منطقه بادجان با ثبت ۱۱/۴ میلیمتر بارش اخیر (و مجموع ۱۵/۶ میلیمتر) وضعیت کمی بهتری دارد، در حالی که سینگرد ۹/۵ میلیمتر و سواران ۶ میلیمتر بارش داشته‌اند.

