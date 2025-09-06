جنگ ۱۲ روزه ۱۰ هزار میلیارد تومان به منازل مسکونی تهران خسارت وارد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در خصوص برآورد خسارتهای وارده به شهر در جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: خسارتهای عددی وارد شده به خانههای شهر تا این لحظه برآورد شده و تخمین زده میشود که مجموع هزینهها حدود ۱۰ همت (۱۰ هزار میلیارد تومان) باشد.
وی افزود: این رقم تخمینی است و ممکن است با گذشت زمان تغییراتی داشته باشد، اما برآورد کنونی نشان میدهد که خسارتها در همین حدود است.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در پایان تاکید کرد که این برآوردها کمک میکند تا برنامهریزی دقیقتری برای جبران خسارتها و بازسازی صورت گیرد.
نظر شما