به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رجبیان، مدیرکل پشتیبانی شهرداری تهران با حضور در یک برنامه تلویزیونی در خصوص روند بازسازی خانه‌های آسیب دیده در جنگ با بیان اینکه از ۳ ماه پیش و در همان ساعات ابتدایی وقوع جنگ ۱۲ روزه با دستور شهردار تهران ستاد مدیریت بحران شهرداری تشکیل شد، اظهار کرد: اسکان اضطراری در همان روزهای ابتدایی پیش‌بینی و در کمتر از هشت ساعت اولین اسکان در هتل‌ها آغاز شد.

وی افزود: از زمان آغاز طرح اسکان اضطراری ۴۹۴ خانواده در قالب هزار و ۴۷۸ نفر در ۱۱ هتل سطح شهر تهران اسکان یافتند. البته پیش‌بینی برای ۶۵۰ خانواده در سطح هتل‌ها صورت گرفته بود و خانواده‌ها نیز شناسایی و از طریق سازمان مدیریت بحران به اداره کل پشتیبانی معرفی شده بودند.

رجبیان با بیان اینکه تعدادی از خانواده‌ها امکان اسکان موقت را در قالب مسکن استیجاری دریافت کردند و ودیعه و اجاره آنها از سوی شهرداری تأمین شد، خاطرنشان کرد: هم‌چنان ما در شهرداری تهران افتخار میزبانی از ۲۸۲ خانواده به تعداد ۸۳۶ نفر در هتل‌ها را داریم که البته موضوع تأمین ودیعه مسکن این عزیزان نیز به سرعت در حال انجام است.

وی با اعلام اینکه کل آسیب‌های وارده به ساختمان‌های مسکونی در چهار سطح تقسیم شدند که بخشی از آن تعمیرات جزئی شامل پنجره و شیشه بود که به اتمام رسیده است، یادآور شد: سطح دوم پایدارسازی و تعمیرات متوسط، سطح سوم مقاوم سازی و سطح چهارم تخریب و نوسازی کامل ساختمان است. اجرای امور در دو دسته آخر زمان بیشتری نیاز دارد که برای آسیب‌دیدگان در این دو دسته منزل استیجاری پیش‌بینی شد.

مدیرکل پشتیبانی شهرداری تهران گفت: تعداد زیادی ودیعه را دریافت کردند و حتی اجاره ماه اول آنها نیز پرداخت شد و برخی از همین خانواده‌ها به دلایل شخصی و یا عدم تهیه وسایل مورد نیاز، باوجود دریافت ودیعه مسکن، هنوز در هتل مستقر هستند.

رجبیان با بیان اینکه افرادی نیز بنا به دلایلی هنوز منزل مورد نظر خود را پیدا نکرده‌اند و در هتل حضور دارند که تعداد آنها اندک است، خاطرنشان کرد: ۳۰ درصد نوسان برای ودیعه و اجاره بنابر محل سکونت پیشین عزیزان آسیب‌دیده پیش‌بینی شده بود. ۱.۵ میلیارد تومان سقف ودیعه بود اما برای تعداد اندکی، رقم ودیعه کمی بیشتر است.

خدمت‌رسانی به خانواده‌ها در هتل‌ها تا آخرین لحظه ادامه دارد

رجبیان با بیان اینکه قرار شده تعدادی از خانواده‌هایی که مبلغ ودیعه دریافت کردند، در هفته آینده هتل را ترک کرده و به منازل استیجاری خود مراجعه کنند، گفت: آماده‌سازی خانه‌ای که نیاز به مرمت و پایدارسازی دارد، زمان‌بر است. به دستور شهردار تهران تا ساعت پایانی که وسایل منزل به منازل بازسازی شده منتقل شود، میزبان خانواده‌ها در هتل‌ها خواهیم بود.

وی با اعلام اینکه تا سه ماه در خدمت خانواده‌هایی که منازل آنها نیاز به مقاوم‌سازی دارد، خواهیم بود، یادآور شد: اغلب خانواده‌ها به مدت دو ماه میهمان ما در هتل‌ها هستند و شهردار تهران اعلام کرده تا زمانی که دغدغه آنها برطرف نشده، در هتل‌ها حضور خواهند داشت.

مدیرکل پشتیبانی شهرداری تهران همچنین تصریح کرد: در ستاد راهبری آسیب دیدگان جنگ قرار بر این شد کسانی که ودیعه مسکن دریافت می‌کنند، تا دو هفته پس از آن نیز فرصت حضور در هتل‌ها را داشته باشند و مقدمات جابجایی را فراهم و وسایل مورد نیاز را تهیه کنند. مواردی استثنا وجود دارد که با درخواست خانواده‌ها فرصت تمدید می‌شود و محدودیتی در این زمینه نداریم.

رجبیان با بیان اینکه چالش‌های مختلفی در مسیر وجود داشت که یکی از آنها حیوانات خانگی خانواده‌های آسیب دیده از جنگ بود، خاطرنشان کرد: محدودیت‌هایی وجود داشت اما آنچه می‌توانستیم در این زمینه انجام دادیم.

تعیین تکلیف وسایل و خودروهای آسیب در هیئت دولت

رجبیان ادامه داد: با توجه به تصمیم مدیریت شهری مقرر شد برای خانواده‌هایی که شامل سطوح مقاوم‌سازی و نوسازی می‌شدند و باید منازل استیجاری برای آنها پیش بینی می‌شد، وسایل اولیه و ضروری به تعداد ۱۶ قلم تهیه شود. خانواده‌‎ها در ابتدا این برداشت را داشتند که این وسایل، جبران خسارت وسایل آسیب دیده آنهاست اما چنین چیزی درست نیست و این کمک‌هزینه تنها برای تأمین وسایل مورد نیاز آنهاست. به زودی تکلیف جبران خسارت وسایل و خودروهای آسیب‌دیده نیز در هیئت دولت و وزارت‌خانه‌های مسئول مشخص خواهد شد.

وی در مورد قیمت وسایل منزل، تصریح کرد: معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تصمیمات به موقعی در این زمینه داشت که مشکلات را بسیار کاهش داد. فروشگاه شهروند که تأمین‌کننده وسایل نیز هست، همکاری بسیار خوبی داشت و در یک ماه اخیر تلاش بی وقفه‌ای داشتند.

این مقام مسؤل افزود: قیمت ۱۶ قلم از بازار گرفته شد و ۲۵۰ میلیون تومان را برای تأمین این وسایل در نظر گرفتیم. قیمت کالاهای توزیعی در این فروشگاه بر اساس قیمت مصرف کننده بوده و قیمت تمام شده کاملاً مشخص است. فروشگاه نیز هشت درصد تخفیف را از محل مسئولیت اجتماعی خود به خانواده‌‎ها اختصاص داد که می‌توانند اقلامی همچون خواربار و پوشاک تهیه کنند.

مدیرکل پشتیبانی شهرداری تهران در ادامه یادآور شد: انتقال این اثاثیه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، توسط این اداره کل به آدرس اعلامی خانواده‌ها و در زمان مورد نظر آنها به صورت رایگان به منزل اجاره شده، انجام می‌شود.

توزیع ۹۵۱ بن کارت ۲۵۰ میلیون تومانی بین خانواده‌های آسیب دیده

وی با تأکید بر اینکه ۹۵۱ بن کارت ۲۵۰ میلیون تومانی به رقم ۱۵۶ میلیارد تومان ظرف ۲۴ ساعت پس از اعلام خانواده‌ها صادر و به آنها تحویل داده شده است، خاطرنشان کرد: طی فرمی که پیش‌بینی شده، تمامی ۱۶ قلم اساسی و اثاثیه دیگر در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد تا ۱۰ روز آینده روند توزیع به پایان برسد. همکاران ما در مناطق بر اساس دستور شهردار تهران با مراجعه به خانواده‌ها، خوداظهاری آنها را ملاک عمل قرار می‌دهند. لیست کامل وسایل آسیب دیده تهیه شده تا برآورد درستی از میزان خسارت انجام شود.

رجبیان با اعلام اینکه ۲۰ درصد از موارد استثنا که در هتل‌ها هستند، ودیعه دریافت کرده اما هنوز در منازل استیجاری مستقر نشدند، اظهار کرد: با همکاری شرکت شهر سالم، اکیپ‌های متعدد روانشناختی در هتل‌ها مستقر شدند و خانواده‌ها به آنها برای دریافت مشاوره، مراجعه کردند و تعدادی از آنها نیز به پزشکان متخصص ارجاع داده شدند. تعدادی از افراد نیز از بیمارستان‌ها ترخیص و به هتل‌ها انتقال داده شدند که همکاران ما در شرکت شهر سالم، روند درمانی آنها را ادامه دادند.

وی با تأکید بر اینکه بخش‌های مختلف شهرداری تهران در این ایام همکاری بسیار خوبی برای خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان جنگ داشتند، یادآور شد: فرم‌های اثاثیه آسیب‌دیده از طریق نواحی توزیع شده است؛ معیار آنها نیز همانطور که اعلام شد، خوداظهاری خانواده‌ها بود که تمام وسایل در فرم‌ها ثبت شد. موارد استثنا که اعلام نشده و در فرم جا مانده باشد، در صورت مراجعه خانواده‌ها به نواحی افزوده خواهد شد.

مدیرکل پشتیبانی شهرداری تهران در خصوص رسیدگی به اعتراضات و چالش‌های خانواده‌های آسیب‌‎دیده، گفت: در بخش اسکان در هتل‌ها، نماینده‌های مقیم در ۱۱ هتل مستقر هستند تا موارد مورد نظر خانواده‌ها پیگیری شود. تا آخرین لحظه‌ای که نیاز به حضور در هتل باشد، در خدمت خانواده‌ها هستیم. میز خدمت شهرداری مناطق نیز برقرار شده و تا پایان رسیدگی به منازل آسیب دیده، این روند ادامه خواهد داشت.

رجبیان با بیان اینکه لیست وعده‌های غذایی به طوری پیش‌بینی شده که برای آنها روال خسته کننده‌ای نباشد، گفت: تا آخرین روز برای توزیع غذا در خدمت خانواده‌ها خواهیم بود.

صدور پروانه تخریب و نوسازی خانه‌های آسیب‌دیده در منطقه ۲

شهردار منطقه ۲ تهران نیز در گفت‌وگوی تلفنی با این برنامه با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه هشت نقطه مسکونی در منطقه مورد اصابت قرار گرفت و تعداد زیادی از شهروندان به شهادت رسیدند، اظهار کرد: حین این جنگ خسارات زیادی به منازل مسکونی وارد شد و ۶۲۶ واحد آپارتمانی از تخریب جزئی تا کلی آسیب دیدند.

وی افزود: ۳۹۰ واحد تعمیرات جزئی نیاز داشتند که به اتمام رسیده است. در بخش تعمیرات متوسط ۸۱ واحد نیازمند تعمیر بودند که ۳۹ واحد به اتمام رسیده و مابقی نیز در حال اجراست و تا پایان شهریورماه به اتمام می‌رسد. بخشی از تعمیرات از عهده شهروندان خارج بود و پیمانکاران تعمیرات را انجام دادند.

شهردار منطقه ۲ اعلام کرد: مقاوم‌سازی ساختمان مجتمع اساتید سرو آغاز شده و پیمانکار وعده مقاوم‌سازی تا پایان امسال را داده و با دقت و طراحی بالا، کار را پیش می‌‎برد.

وی با بیان اینکه ۱۳ ساختمان باید تخریب و نوسازی می‌شدند، اظهار کرد: پروانه‌های این ساختمان‌ها صادر و تخریب شده است. به واسطه اینکه مالکین شرایط متفاوتی دارند و باید با سازنده‌ها توافق کنند، همچنان مذاکرات آنها ادامه دارد. آواربرداری برخی از پلاک‌ها آغاز شده و تا پایان هفته به اتمام می‌رسد و مابقی نیز به تدریج آغاز خواهد شد.

صالحی همچنین تصریح کرد: مالکین اعلام کردند که اگر با سازنده به نتیجه برسند آواربرداری را نیز خودشان انجام خواهند داد تا هم منافع آنها حفظ و هم وسایل مفقودی آنها در آوار پیدا شود. البته ما نگرانی‌ها را در این زمینه رفع می‌کنیم اما برخی مالکین تمایل داشتند در این زمینه با سازنده مورد نظر خود توافق کنند.

پرداخت ودیعه اجاره منزل به ۱۳۴ خانواده

شهردار منطقه ۲ با بیان اینکه مشکلی بابت اسکان نداریم، یادآور شد: از ۱۵۱ خانواده ۱۳۴ خانواده مراجعه و ودیعه دریافت کردند و با اسکان موقت آنها دغدغه‌ها در حال کاهش است. در موضوعات شهری نیز مقاوم‌سازی به خوبی پیش رفته و در تلاش هستیم طی یک ماه آینده به توافق نهایی در زمینه تخریب و نوسازی برسیم.

۹۷ درصد وضعیت بازسازی منازل آسیب‌دیده در جنگ تعیین تکلیف شده است

علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران هم در گفت‌وگوی تلفنی با این برنامه گفت: در ۴۵ موقعیت مردمی آسیب دیده، شهرداری تهران با هشت هزار و ۴۵۰ واحد که نیازمند تعمیرات و بازسازی بودند، مواجه شد.

وی ادامه داد: بر اساس آمار ۹۷ درصد کار انجام شده است؛ تعداد واحدهای آسیب دیده در بخش تعمیرات جزئی پنج هزار و ۲۴۰ واحد بودند که تمام این موارد انجام شده است. موارد باقی مانده مربوط به خانه‌هایی بود که ساکنان حضور نداشتند و احتمالاً در خارج از کشور هستند و هنوز مراجعه نکردند اما ۱۰۰ درصد موارد مراجعه پایان یافته است؛ یا پیمانکار تعمیرات انجام داده و یا مالکان اقدام کرده و ما هزینه پرداخت کردیم.

نصیری با بیان اینکه در بخش دوم که شامل بازسازی تیغه‌ها و یا سقف آسیب دیده ساختمان‌هاست، ۲ هزار و ۳۳۵ واحد خسارت دیدند، یادآور شد: ۹۵ درصد از این موارد تعیین تکلیف شده که کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان برای این موارد پرداخت شده و به نزدیک به ۱۰۰ واحد از آن نیز خساراتی بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است. در مواردی که اعداد بالاتری نیاز داشت، شهرداری مناطق پیمانکار گرفتند و امور را دنبال کردند. بخشی از خانواده‌ها در این دسته، به منازل بازگشته‌اند و برخی دیگر نیز باقی مانده و در حال انجام است.

آغاز مقاوم‌سازی چهار ساختمان با ۵۹ واحد

وی با اعلام اینکه گروه سوم موارد نیازمند به مقاوم‌سازی هستند، اظهار کرد: با توجه به اینکه عمده مالکین به تخریب و نوسازی سوق داده شدند، در حال حاضر تعداد ۵ ساختمان شامل ۶۷ واحد نیاز به مقاوم‌سازی دارد که عملیات اجرایی چهار ساختمان با ۵۹ واحد آغاز شده و یک ساختمان باقی مانده است. از سمت شهرداری تأخیری وجود ندارد و اختلاف نظرهایی بین اهالی یک ساختمان وجود دارد. در این بخش، سازمان نوسازی امور را با کیفیت بالا انجام می‌دهد و روند مقاوم‌سازی در کمتر از یک سال به پایان می‌رسد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران با بیان اینکه در بخش تخریب و نوسازی ۶۱۳ واحد نیاز به نوسازی دارند، یادآور شد: این واحدها عمدتاً تعیین تکلیف شده و نوسازی آنها تا ۲ سال زمان خواهد برد.

وی افزود: بر اساس تخمین‌های صورت گرفته ۱۰ همت برای جبران خسارات و بازسازی واحدها ناشی از جنگ ۱۲ روزه پیش‌بینی شده اما احتمال تغییرات به دلیل میزان خسارات به وسایل و خودروها وجود دارد.

نصیری با بیان اینکه ۵۷۵ خانواده نیازمند اسکان موقت هستند که ۹۲ درصد تعیین تکلیف شده و پرداخت ودیعه برای رهن و اجاره به آنها انجام شده است، یادآور شد: نیمی از خانواده‌هایی که هنوز در هتل حضور دارند، در حال پیدا کردن خانه هستند و ما نیز تا رسیدن به نتیجه، میزبان آنها خواهیم بود. در میان خانواده‌ها، مواردی هم داریم که افراد به ازای واحد آسیب دیده خود از شهرداری آپارتمان معوض دریافت کردند.

توزیع هزینه خسارات ناشی از جنگ به شهرداری تهران واگذار شد

وی اعلام کرد: بر اساس آنچه دولت مصوب کرد، توزیع هزینه‌های وارده برای خسارات وسایل آسیب دیده، اجرا و اقدام بر عهده شهرداری خواهد بود که سازمان برنامه و بودجه باید هزینه‌ها را واریز کند. هنوز مبلغی واریز نشده و هیئت وزیران باید عدد نهایی را مشخص کنند اما به محض اینکه سازمان برنامه اقدام کند، کار خود را آغاز خواهیم کرد.

نصیری با بیان اینکه وزارت اقتصاد از طریق بانک مرکزی خسارات خودروها را پرداخت خواهد کرد، گفت: ما تنها فرم خسارت خودرو را تهیه کرده و تحویل دادیم و بیمه ایران نیز تخمین خسارت انجام داده است؛ حدود ۲ هزار وسیله نقلیه شخصی آسیب دیده که عمدتاً خودروهای ایرانی هستند و تعداد خودروهای خارجی بسیار کم است. حتی خودروهای آسیب دیده در مراکز نظامی نیز خودروهای شخصی متعلق به کارمندان بوده است. نزدیک به یک همت برای خسارت خودروها تخمین زده شده است.

وی با اعلام اینکه امیدواریم با توجه به اینکه دولت پای کار است و سازمان برنامه و بودجه جلسات مختلفی داشته، در هفته‌های پیش رو توزیع خسارات آغاز شود، اظهار کرد: آمار تمام واحدهای آسیب دیده وجود دارد و وظیفه خود می‌دانیم که تا آخرین واحد، خدمات رسانی کنیم.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران گفت: برای اینکه مردم معطل پرداخت خسارت نشوند، شهردار تهران هدیه ۲۵۰ میلیون تومانی را برای رفع اضطرار در نظر گرفت و این رقم ارتباطی با پرداخت ارقام خسارت ندارد.

وی اضافه کرد: برآوردهایی برای اثاثیه صورت گرفته و ۲۸ آیتم در فرم‌ها پیش بینی شده که ۱۶ آیتم مبنای بن کارت ۲۵۰ میلیون تومانی است و مابقی برای کل ارزیابی خسارت پیش‌بینی شده است. هر زمان که موارد به صورت رسمی اعلام شود، اطلاع رسانی انجام خواهد شد.

نصیری در پایان با اعلام اینکه با صاحبان منازل آسیب دیده تفاهم می‌شود تا نگرانی‌های آنها رفع شود، تصریح کرد: تا جایی که می‌توانیم، خدمات‌رسانی خواهیم کرد تا نهایت رضایتمندی آنها را شاهد باشیم.