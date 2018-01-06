جزئیات ۲۰ پروژه تاب آوری تهران دربرابر زلزله

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی جانشین شهردار در شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران به تشریح جزئیات پروژه‌های ۲۰ گانه پیشنهادی که در قالب "طرح جامع پیشگیری ومدیریت بحران شهر تهران" با رویکرد زلزله تهیه شده پرداخت و با اشاره به مخاطرات تهران در برابر سوانح طبیعی به ویژه زمین لرزه و نیز حوادث انسان ساخت، گفت: طرح موجود بر اساس مطالعات انجام شده از آسیب پذیری تهران تهیه شده و از میان ۵۰ پروژه پیشنهادی، ۲۰ طرح دارای اولویت که از ضرورت و فوریت بیشتری برای اجرا برخوردارند مشخص و پیشنهاد شده است. بنابراین در صورت تصویب و طی مراحل قانونی، اجرای این پروژه ها در بازه های زمانی تعیین شده می‌تواند تهران را به شهری تاب آور و مقاوم تبدیل کند.

وی گفت: از ۲۰ پروژه پیشنهاد شده ۱۶ پروژه با محوریت اجرایی شهرداری تهران و ۴ پروژه با محوریت اجرایی سازمانها و نهادهای خارج از شهرداری تهران و عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران تهران پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه برخی پروژه ها در قالب طرح های پیشگیرانه و برخی دیگر در قالب اقدامات افزایش آمادگی و مقابله پیشنهاد شده است، افزود: ارتقاء و توسعه شهری (نوسازی بافتهای فرسوده)، توانمند سازی سازمان آتش نشانی، ایجاد شبکه جدید مخابراتی ویژه بحران، اجرای شبکه راههای اضطراری، توسعه سامانه هشدار سریع زلزله و مقاوم سازی و بازسازی پل ها در زمره طرح های پیشنهاد شده با محوریت پیشگیری و کاهش ریسک است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: شناسایی، ایجاد و تغییر فضاهای تخلیه امن، احداث شهرک اسکان اضطراری بلند مدت، توسعه و سازمان‌دهی گروه های داوطلب مدیریت بحران محلات، تاسیس مرکز آموزش مدیریت بحران، ارتقای فرهنگ ایمنی و آموزش شهروندان، توسعه و تجهیز پایگاه‌های مدیریت بحران و به روز رسانی بانک جامع اطلاعات مکان محور از جمله دیگر پروژه های پیشنهادی است که به افزایش توان آمادگی و مقابله شهر تهران نظر دارد.

وی گفت: سایر پروژهای ۲۰ گانه عبارت است از تجهیز پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران به ارتباط تصویری با مرکز مدیریت بحران همراه با تجهیز ۲۳ مرکز فرماندهی سیار، تامین ساز وکار های شناخت و رفتار گسل ها ، تهیه نقشه پهنه بند ی خطر زمین لغزش و ایمن سازی پهنه های خطر پذیر، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های عمومی، مقاوم سازی تاسیسات و شبکه انتقال آب، تشویق مقاوم سازی ساختمانهای خصوصی و ارتقای آمادگی حوزه سلامت در مقابل حوادث و سوانح احتمالی.

وی همچنین تاکید کرد: اجرای این طرح ها در صورت تصویب و طی مراحل قانونی و تامین اعتبار، طی بازه های زمانی تعریف شده برای هر پروژه از سوی شهرداری تهران و نیز وزارتخانه ها، نهادها و سازمانهای متولی به اجرا در می آید.

به گفته وی، این طرح علاوه بر ارائه به رئیس مجلس، به روسای قوای مجریه و قوه قضاییه نیز ارایه می شود.

به گفته رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، کل هزینه های اجرای این ۲۰ طرح بالغ بر ۲۶۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که ۱۶ طرح آن باید با محوریت شهرداری تهران و با تامین ۱۰۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد ریال طی دوره حداکثر پنج سال اجرا شود.

صادقی در پایان تاکید کرد که مطالعات جهانی نشان می‌دهد هریک دلار سرمایه گذاری پیشگیرانه در حوزه تاب آوری و مقابله با سوانح و حوادث از حدود ۱۵ دلار خسارت در زمان حادثه جلوگیری می کند. ضمن آنکه تلفات جانی در سوانح قابل جبران نیست. بنابراین اجرای طرح های مقاوم سازی و تاب آوری نوعی سرمایه گذاری به شمار می آید.