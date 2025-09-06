  1. استانها
تعداد قطعی‌های آب از ۶ هزار مورد به ۳ هزار کاهش یافت

شهریار- فرماندار شهریار از کاهش ۸۰ درصدی قطعی آب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد برنجی، بعد از ظهر شنبه، در نشست صمیمی با اصحاب رسانه اظهار داشت: سال گذشته ۶ هزار و ۸۱ مورد قطعی آب در شهریار گزارش شد که این رقم در سال جاری با پیگیری‌های انجام شده به ۳ هزار و ۴۸۷ مورد کاهش یافته است.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در کاهش قطعی آب افزود: بخش قابل توجهی از این موفقیت حاصل همراهی و حضور فعال رسانه‌ها بود، چراکه به محض انتشار اخبار مربوط به مشکلات، اقدامات لازم از جمله حفر چاه، اصلاح شبکه و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت و مشکل برطرف شد.

نماینده عالی دولت در شهریار ادامه داد: قول رفع تمامی مشکلات را نمی‌دهم اما در مسیر پیگیری و تلاش برای حل مسائل شهرستان کوتاه نخواهم آمد.

برنجی همچنین در خصوص پروژه‌های عمرانی خاطرنشان کرد: کلنگ‌زنی پروژه‌هایی که اعتبارات آن‌ها تأمین نشده باشد قابل قبول نیست و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید مهم‌تر است.

