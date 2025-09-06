به گزارش خبرنگار مهر، سجاد برنجی، بعد از ظهر شنبه، در نشست صمیمی با اصحاب رسانه اظهار داشت: سال گذشته ۶ هزار و ۸۱ مورد قطعی آب در شهریار گزارش شد که این رقم در سال جاری با پیگیری‌های انجام شده به ۳ هزار و ۴۸۷ مورد کاهش یافته است.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در کاهش قطعی آب افزود: بخش قابل توجهی از این موفقیت حاصل همراهی و حضور فعال رسانه‌ها بود، چراکه به محض انتشار اخبار مربوط به مشکلات، اقدامات لازم از جمله حفر چاه، اصلاح شبکه و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت و مشکل برطرف شد.

نماینده عالی دولت در شهریار ادامه داد: قول رفع تمامی مشکلات را نمی‌دهم اما در مسیر پیگیری و تلاش برای حل مسائل شهرستان کوتاه نخواهم آمد.

برنجی همچنین در خصوص پروژه‌های عمرانی خاطرنشان کرد: کلنگ‌زنی پروژه‌هایی که اعتبارات آن‌ها تأمین نشده باشد قابل قبول نیست و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید مهم‌تر است.