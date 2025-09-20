به گزارش خبرنگار مهر، سجاد برنجی، بعد از ظهر شنبه، در جلسه شورای ترافیک شهریار، با اشاره به لزوم رفع فوری نقاط حادثهخیز و ساماندهی معضل بارگذاری بیرویه جمعیت، گفت: این موارد از مهمترین اولویتهای شهرستان به شمار میروند.
برنجی در ادامه اظهار داشت: نقاط حادثهخیز شهریار باید در اسرع وقت برطرف شود و در همین راستا جلسات مستمری تا دستیابی به نتیجه مطلوب برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای طرحهای ترافیکی در سطح شهریار افزود: این طرحها به صورت آزمایشی در حال اجرا هستند و باید طی یک دوره ششماهه تثبیت شوند؛ برخی از این طرحها نیز توسط شهرداریها در قالب عملیاتی و آماده اجرا (بیوتی) پیگیری خواهد شد.
فرماندار شهریار ترافیک ناشی از برخی صنوف را غیرقابل توصیف دانست و بیان کرد: فعالیت صنوفی که موجب ایجاد مزاحمت و ترافیک میشوند، باید ساماندهی شود تا شاهد بهبود شرایط تردد و رفاه شهروندان باشیم.
برنجی در ادامه به موضوع پروژه مترو شهریار اشاره کرد و گفت: این پروژه ۴۰ کیلومتری یکی از بزرگترین طرحهای شهریار است که نیازمند مطالعات و شفافسازی بیشتری است؛ شهرداری تهران نیز باید برای اجرای آن پای کار بیاید.
وی با تاکید بر اینکه فرمانداری هیچگونه کارشکنی در این زمینه ندارد، افزود: من با کلنگزنی نمایشی مخالف هستم و هر زمان پروژهای آغاز شود باید زمان، اعتبار و جزئیات آن به طور دقیق به مردم اطلاعرسانی شود تا از نیمهتمام ماندن طرحها جلوگیری شود.
برنجی بارگذاری جمعیت را مهمترین معضل شهرستان برشمرد و تصریح کرد: امروز شهریار در حوزه خدمات و زیرساختها با مشکلات جدی مواجه است، با این وجود طرحهایی همچون فامابتن و جهاد کشاورزی که مصوبات گذشته را دارند، در حال پیگیری هستند، اما باید پرسید که آیا مردم رضایت دارند جمعیت بیشتری بدون برنامهریزی به شهریار اضافه شود؟
فرماندار شهریار در پایان تاکید کرد: باید ورودی مشکلات را بست؛ بزرگترین مشکل شهریار امروز، بارگذاری بیرویه جمعیت است که بدون توجه به ظرفیتهای موجود، تبعات متعددی برای شهریار ایجاد کرده و لازم است برای آن تدبیر ویژهای اندیشیده شود.
نظر شما