سخنگوی دولت اردن: کوچاندن جنایت جنگی و ضدبشری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان عربی، محمد المومنی، سخنگوی دولت اردن گفت: کشورش با کوچاندن فلسطینی‌ها به شدت مخالف است. حقوق بین‌الملل انتقال اجباری جمعیت از اراضی اشغالی را ممنوع کرده است.

وی بیان کرد: کوچاندن، جنایت جنگی و جنایتی علیه بشریت است. نه ملت فلسطین و نه هیچ کشوری در منطقه و در راس آنها اردن، این طرح‌ها را نمی‌پذیرند. حق بازگشت حقی اصیل و تثبیت ‌شده و از لحاظ انسانی و حقوقی، غیرقابل انکار است. هرگونه تلاش برای ریشه کن کردن فلسطینی‌ها از سرزمینشان تجاوز به حقوق آنها و حاکمیت کشورها و اعلان جنگ است.

محمد المومنی ایده کوچاندن را ذهنیت نژادپرستانه منسوخ شده و خارج از انسانیت توصیف کرد و گفت: رژیم اشغالگر به استفاده از سیاست گرسنگی با هدف کوچاندن ادامه می‌دهد و این سیاست کینه توزانه‌ای به شمار می‌آید که نشانه‌ای روشن از شکست اخلاقی و سیاسی جریان راست افراطی در اسرائیل است.

وی در ادامه تاکید کرد: کشور فلسطین تشکیل خواهد شد و ملت فلسطین به حق خود در تعیین سرنوشت دست خواهند یافت. به رسمیت شناختن فزاینده کشور فلسطین توسط کشورهای جهان، نشان دهنده حمایت جهانی از عدالت و ایستادگی در طرف درست تاریخ است.