سخنگوی دولت اردن: کوچاندن جنایت جنگی و ضدبشری است

سخنگوی دولت اردن گفت:  کشورش با کوچاندن فلسطینی‌ها به شدت مخالف است. حقوق بین‌الملل انتقال اجباری جمعیت از اراضی اشغالی را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان عربی، محمد المومنی، سخنگوی دولت اردن گفت: کشورش با کوچاندن فلسطینی‌ها به شدت مخالف است. حقوق بین‌الملل انتقال اجباری جمعیت از اراضی اشغالی را ممنوع کرده است.

وی بیان کرد: کوچاندن، جنایت جنگی و جنایتی علیه بشریت است. نه ملت فلسطین و نه هیچ کشوری در منطقه و در راس آنها اردن، این طرح‌ها را نمی‌پذیرند. حق بازگشت حقی اصیل و تثبیت ‌شده و از لحاظ انسانی و حقوقی، غیرقابل انکار است. هرگونه تلاش برای ریشه کن کردن فلسطینی‌ها از سرزمینشان تجاوز به حقوق آنها و حاکمیت کشورها و اعلان جنگ است.

محمد المومنی ایده کوچاندن را ذهنیت نژادپرستانه منسوخ شده و خارج از انسانیت توصیف کرد و گفت: رژیم اشغالگر به استفاده از سیاست گرسنگی با هدف کوچاندن ادامه می‌دهد و این سیاست کینه توزانه‌ای به شمار می‌آید که نشانه‌ای روشن از شکست اخلاقی و سیاسی جریان راست افراطی در اسرائیل است.

وی در ادامه تاکید کرد: کشور فلسطین تشکیل خواهد شد و ملت فلسطین به حق خود در تعیین سرنوشت دست خواهند یافت. به رسمیت شناختن فزاینده کشور فلسطین توسط کشورهای جهان، نشان دهنده حمایت جهانی از عدالت و ایستادگی در طرف درست تاریخ است.

