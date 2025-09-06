مدال دانشمند جوان مصطفی به ۳ برگزیده از ایران، مالزی و ترکیه اعطا شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نخستین روز از هفته جایزه مصطفی مراسم اعطای مدال دانشمندان جوان زیر ۴۰ سال، امروز ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این رویداد بوسه جواتمره استادیار دانشگاه از ترکیه، شو پاولوک پروفسور استاد تمام دانشگاه خلیفه امارات از مالزی و سپیده میرزایی عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد برگزیده شدند.

هدف از ایجاد این مدال، تشویق نسل جوان به تداوم فعالیت‌های پژوهشی، ایجاد انگیزه در میان دانشمندان جوان و ایجاد الگوهای علمی موفق در جهان اسلام است. این مدال به عنوان نمادی از شایستگی، خلاقیت و تعهد علمی، به دانشمندانی اعطا می‌شود که تا پیش از تاریخ مراسم، سن آن‌ها از ۴۰ سال تجاوز نکرده باشد.

این رویداد، فرصتی است برای تجلیل از دانشمندان جوانی که با دستاوردهای تأثیرگذار خود، مرزهای دانش را در عرصه‌های علمی و فناوری جابجا کرده‌اند و نقشی کلیدی در پیشرفت جوامع اسلامی ایفا می‌کنند.

برگزیدگان این مدال، علاوه بر دریافت نشان افتخار علمی، مبلغ ۱۰ هزار دلار جایزه نقدی نیز دریافت خواهند کرد.

بودجه این جایزه از محل وقف جوایز دو برگزیده پیشین جایزه مصطفی — پروفسور اوگور شاهین (از دانشمندان ترکیه‌ای-آلمانی و یکی از مخترعان واکسن بیون‌تک) و دکتر امید فرخ‌زاد (دانشمند ایرانی-آلمانی در حوزه نانوفناوری) — تأمین شده است.