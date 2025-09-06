  1. جامعه
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۰۱

تعریض محور شهید زندیه به میرهاشم وارد چهارمین فاز اجرا شد

شهردار منطقه ۱۸ تهران اعلام کرد: کار تملک و عقب نشینی چندین ملک معارض دیگر در محور شهید زندیه به شهید میر هاشم از جمله معابر قدیمی و نا ایمن به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی شهردار منطقه ۱۸ تهران اظهارداشت: در این عملیات که با محوریت مدیریت شهری ناحیه ۳ منطقه برنامه ریزی و به اجرا گذاشته شده بود، کار تخریب چندین ملک معارض و قدیمی فاقد ایمنی انجام گردید.

وی افزود: این محور از جمله معابر قدیمی بوده که با توجه به قدمت ساختمان‌ها و عدم عقب نشینی با معضل ترافیک مواجه و رفع آن در زمره مطالبات ۵۰ ساله شهروندان محلات یافت آباد است.

به گفته این مقام مسئول، مدیریت شهری منطقه در چندین مرحله از ابتدای سال تا کنون اقدام به تملک و تخریب تعداد ۱۴ باب مغازه و عقب نشینی یک دیوار به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع در راستای بازگشایی بن بست و کاهش بار ترافیک کرده است.

