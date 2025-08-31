  1. جامعه
  2. شهری
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

تخریب املاک معارض در منطقه ۱۸ برای کاهش ترافیک و بازگشایی معابر

تخریب املاک معارض در منطقه ۱۸ برای کاهش ترافیک و بازگشایی معابر

با اجرای طرح بازگشایی در ناحیه ۳ منطقه ۱۸ تهران، شهرداری منطقه اقدام به تخریب ۱۰ ملک قدیمی و فاقد ایمنی و آزادسازی ۸۵۰ متر مربع فضا برای رفع گره‌های ترافیکی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی، شهردار منطقه ۱۸ تهران گفت: طی این عملیات که با بسیج تمامی امکانات زیر ساختی مدیریت شهری ناحیه ۳ منطقه برنامه ریزی و به اجرا گذاشته شده بود، تخریب چندین ملک معارض و قدیمی فاقد ایمنی انجام شد.

وی همچنین ادامه داد: محور شهید زندیه تا انتهای شهید میرهاشم از جمله معابر تاریخی این بخش از پایتخت بوده که با توجه به قدمت ساختمان‌ها و عدم عقب نشینی با معضل ترافیک مواجه است.

به گفته این مقام مسئول، مدیریت شهری منطقه در چندین مرحله از ابتدای سال تا کنون اقدام به تملک و تخریب تعداد ۱۰ باب مغازه و عقب نشینی یک دیوار به مساحت ۸۵۰ متر مربع در راستای بازگشایی بن بست و کاهش بار ترافیک کرده است.

کد خبر 6575894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها