تخریب املاک معارض در منطقه ۱۸ برای کاهش ترافیک و بازگشایی معابر

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی، شهردار منطقه ۱۸ تهران گفت: طی این عملیات که با بسیج تمامی امکانات زیر ساختی مدیریت شهری ناحیه ۳ منطقه برنامه ریزی و به اجرا گذاشته شده بود، تخریب چندین ملک معارض و قدیمی فاقد ایمنی انجام شد.

وی همچنین ادامه داد: محور شهید زندیه تا انتهای شهید میرهاشم از جمله معابر تاریخی این بخش از پایتخت بوده که با توجه به قدمت ساختمان‌ها و عدم عقب نشینی با معضل ترافیک مواجه است.

به گفته این مقام مسئول، مدیریت شهری منطقه در چندین مرحله از ابتدای سال تا کنون اقدام به تملک و تخریب تعداد ۱۰ باب مغازه و عقب نشینی یک دیوار به مساحت ۸۵۰ متر مربع در راستای بازگشایی بن بست و کاهش بار ترافیک کرده است.

