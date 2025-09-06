احیای درس اخلاق در مساجد راهکار تقویت انسجام اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی شعبان‌زاده عصر شنبه در همایش «امت احمد» که در اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، اظهار کرد: برای جلوگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی، اخلاق فردی و اجتماعی جامعه باید رشد یابد و این مهم در پرتو مصاحبت مردم با عالمان دین محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه در گذشته در بسیاری از مساجد استان درس اخلاق برگزار می‌شد، افزود: امروز در قم ۶۶۸ مسجد و در مجموع در سطح استان ۸۳۰ مسجد فعال است که بیش از ۸۰۰ پایگاه فرهنگی در این مجموعه‌ها نقش‌آفرین هستند.

شعبان زاده گفت: توجه استانداران و مسئولان به حضور ائمه جماعات، به تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش قدرت مردمی کمک کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم خاطرنشان کرد: درس‌های اخلاق باید در مساجد احیا شوند و محور اصلی آن، سیره و سلوک پیامبر اسلام (ص) باشد و رهبر معظم انقلاب نیز در این زمینه تأکید داشته‌اند که کوتاهی‌هایی صورت گرفته است‌و به همین منظور تاکنون ۳۰ نفر از عالمان و مدرسان درس اخلاق شناسایی شده‌اند و برنامه‌ریزی لازم برای استمرار این جلسات در مساجد قم انجام گرفته است.

حجت الاسلام شعبان‌زاده با اشاره به حضور پرشور مردم در مناسبت‌های مذهبی گفت: در اربعین امسال، ۳۰۰ هزار نفر از جاماندگان در مراسم بلوار پیامبر اعظم قم حضور یافتند و ۱۴۰ هزار نفر از مردم قم نیز در پیاده‌روی اربعین در عراق شرکت کردند، همچنین در هزار شهر کشور جشن‌های غدیر برپا شد و تنها در تهران، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در ایام جنگ ۱۲ روزه به میدان آمدند.

وی ادامه داد: آیین‌های نیمه شعبان هر سال در قم با شکوه بیشتری برگزار می‌شود وبرنامه های ایام ولادت حضرت معصومه (س) نیز در حال گسترش است که سال گذشته ۴۰ هزار دختر جوان در میدان آستانه قم حضور یافتند که نشان از ظرفیت عظیم فرهنگی این مناسبت‌ها دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قم همچنین بر اهمیت پیوند امت اسلامی تأکید کرد و گفت: همایش «امت احمد» زمینه‌ساز تقویت ارتباط میان شیعه و اهل سنت شد و در همین راستا روز سه‌شنبه این هفته نیز پیاده‌روی به سمت مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.

وی با هشدار نسبت به توطئه‌های دشمنان اظهار کرد: امروز شاهد عملیات پیچیده دشمن هستیم که به دنبال حذف دولت، ایجاد اغتشاش و زمینه‌سازی برای جنگ داخلی است و خط رهبر معظم انقلاب، حفظ وحدت و انسجام جامعه است و این رمز پیروزی امت اسلامی در داخل و خارج کشور خواهد بود و تجربه سوریه نشان داد که تفرقه، ابزار نفوذ و سلطه دشمن است.

حجت الاسلام شعبان‌زاده تصریح کرد: همبستگی ملی می‌تواند نقشه‌های دشمن را خنثی کند و زمانی که دشمن همراهی مردم را در حمایت از نظام مشاهده کند، ناگزیر به عقب‌نشینی خواهد شد.

وی ادامه داد: از همین رو باید مزیت‌های دولت مستقر تقویت شود و دولت با تلاش مضاعف در حل مشکلات به پیش برود؛ چنانکه رهبر معظم انقلاب نیز بر این موضوع تأکید کرده‌اند.

وی در پایان با بیان اینکه نباید حوادث کشور صرفاً با رویکرد سیاسی تحلیل شود، خاطرنشان کرد: نگاه تک‌بعدی به مشکلات، اشتباهی استراتژیک است و باید با نگاهی عمیق و جامع به حل مسائل اجتماعی و فرهنگی پرداخت.