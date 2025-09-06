مهمانی امت احمد نمادی از وحدت شیعه و سنی در کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی بعدازظهر شنبه در آیین تجلیل از دست‌اندرکاران جشن بزرگ «مهمانی امت احمد» که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران، دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و فرهنگی استان، نقش ویژه نماینده ولی فقیه در استان را در جهت‌دهی و هدایت این مراسم ارزشی برشمرد.

جشن امت احمد؛ فرصتی برای همگرایی مسلمانان

استاندار کردستان در این مراسم با اشاره به اهمیت ویژه جشن «مهمانی امت احمد» گفت: وحدت و انسجام ملی دو شاخصه اصلی در تأمین امنیت و آرامش استان هستند و جشن بزرگ امت احمد نمونه‌ای برجسته از همگرایی و همبستگی مسلمانان در کردستان است که موجب تقویت وحدت شیعه و سنی در این خطه شده است.

زره‌تن لهونی افزود: این جشن که به‌طور ویژه در سنندج برگزار می‌شود، نه تنها به عنوان یک رویداد مذهبی، بلکه به عنوان یک فرصت بی‌نظیر برای تقویت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی مسلمانان در سطح منطقه شناخته می‌شود.

نقش تشکل‌ها و رسانه‌ها در برگزاری موفق جشن

وی در ادامه با اشاره به مشارکت گسترده تشکل‌های مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های استان در برگزاری این مراسم، از نقش‌آفرینی این گروه‌ها در تقویت روحیه همکاری و هم‌افزایی در میان اقشار مختلف جامعه قدردانی کرد.

وی تصریح کرد: مردم استان کردستان، به ویژه در این جشن بزرگ، حماسه‌سازانی هستند که با حضور خود، در تحقق وحدت ملی و اسلامی نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کنند.

ضرورت آسیب‌شناسی برنامه‌های فرهنگی و برنامه‌ریزی بهتر برای سال‌های آینده

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، به آسیب‌شناسی مراسم‌های فرهنگی و مذهبی بعد از برگزاری اشاره کرده و بر لزوم ارزیابی دقیق نقاط ضعف و قوت این مراسم‌ها تأکید کرد.

وی افزود: در سال‌های آینده، باید با توجه به نقاط قوت و ضعف شناسایی‌شده، برنامه‌ریزی‌های بهتری برای برگزاری چنین جشن‌هایی صورت گیرد تا جشن‌های آینده از هر نظر باشکوه‌تر و با کیفیت‌تر برگزار شوند.

سنندج نقطه عطف وحدت اسلامی در جشن امت احمد

زره‌تن لهونی همچنین با اشاره به اهمیت ویژه سنندج در برگزاری این جشن، خاطرنشان کرد: سنندج در سال‌های اخیر به نقطه عطف وحدت اسلامی تبدیل شده است و به‌ویژه در جشن «مهمانی امت احمد» که امسال برای سومین سال پیاپی برگزار شد، نقش این شهر به عنوان میزبان مهمانان داخلی و خارجی پررنگ‌تر از همیشه بود.

در پایان این مراسم از دست‌اندرکاران جشن بزرگ «مهمانی امت احمد» که با تلاش‌های خود این رویداد بزرگ را به شکلی شایسته برگزار کرده بودند، تقدیر به عمل آمد.

جشن بزرگ امت احمد در کردستان نه تنها یک رویداد مذهبی، بلکه نمادی از وحدت و هم‌افزایی مسلمانان در منطقه است که تأثیر بسزایی در تقویت امنیت و آرامش استان دارد.

این جشن، که روز جمعه چهاردهم شهریور ماه با مشارکت گسترده مردم، دستگاه‌ها، تشکل‌ها و رسانه‌ها برگزار شد، به‌عنوان فرصتی برای همگرایی امت اسلامی و تقویت وحدت شیعه و سنی در استان کردستان شناخته می‌شود.