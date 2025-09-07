وحدت امت احمد(ص) ضامن تمامیت ایران است

علیرضا افشاری‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به هفته وحدت و همدلی بین امت احمد (ص)، اتحاد میان شیعه و سنی در ایران را بسیار مهم دانست و بر لزوم حفظ این وحدت تأکید کرد.

وی با استناد به سخنان مقام معظم رهبری (مدظله) مبنی بر یکپارچگی ایران فارغ از تعصبات مذهبی و سیاسی، گفت: رهبر معظم انقلاب ایران اسلامی را فارغ از تعصبات یا گروه‌های نیرومند سیاسی و مذهبی یکپارچه می‌بینند.

رئیس دانشگاه شیراز ا اشاره به دستاوردهای وحدت در مواجهه با تهدیدات خارجی، افزود: دفاع مقدس ۱۲ روزه ایران و اسرائیل نشان داد زمانی که تمامیت ایران مورد حمله و هجمه دشمن قرار می‌گیرد، همه فارغ از تعصبات قومی و مذهبی پای کار آمده و دفاع می‌کنند. بنابراین دامن زدن به این بحث‌های دوقطبی‌های سیاسی یا مذهبی، بزرگ‌ترین ضربه و لطمه‌ای است که می‌تواند به تمامیت کشور وارد شود.

افشاری با تأکید بر برابری حقوق شهروندی، تصریح کرد: من به عنوان یک فرد کوچک از مجموعه کشور معتقدم که بین شیعه و سنی هیچ تفاوتی بر طبق قانون اساسی وجود ندارد. کما اینکه بسیاری از مسئولیت‌های کلان جمهوری اسلامی در حال حاضر در دست برادران و مسئولان اهل تسنن است.