به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل شفیعی گفت: کنگره بین‌المللی شعر پیامبر اعظم (ص) به مناسبت هزار و پانصدمین سال میلاد رسول الله (ص) در ۲ روز سه‌شنبه ۱۸ و پنج‌شنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ تا ۱۸:۳۰ در سالن شهید دستغیب آستان مقدس احمدبن موسی شاهچراغ (ع) با موضوع «امت احمد (ص) اسوه مقاومت» برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۸۰۰ اثر از ۳۰۰ شاعر داخل و خارج کشور به دبیرخانه ارسال شده که نشان‌دهنده استقبال گسترده جامعه ادبی از این رویداد معنوی است.

دبیر کنگره بین‌المللی شعر پیامبر اعظم (ص) افزود: شاعران بخش بین‌الملل شامل: عنایت شریفی (پاکستان)، سلمی الویس (سوریه)، فاطمه بتول سایوز (ترکیه)، عینی رضوی (هندوستان)، حمزه محمودی (افغانستان)، آنا برزینا (رئیس دپارتمان ادبیات دانشگاه روسیه)، پروفسور اخلاق آهن (استاد دانشگاه دهلی، هندوستان)، پروفسور سرویش تریپاتی (استاد دانشگاه کلکته، هندوستان)، سمانه خلف‌زاده (ایران – عرب‌زبان) هستند.

شفیعی گفت: در بخش نوجوانان یکی از ویژگی‌های شاخص این کنگره، حضور بخش ویژه نوجوانان تحت عنوان «انجمن ادبی کبوتران حرم» است که در این بخش ۱۵ شاعر نوجوان منتخب به شعرخوانی خواهند پرداخت تا طنین صدای نسل جدید در ستایش پیامبر اعظم (ص) در کنار شاعران بزرگ بین‌المللی شنیده شود.

وی ادامه داد: شورای علمی کنگره هیأت علمی کنگره شامل استادان برجسته ادبیات فارسی دکتر غلامرضا کافی، دکتر محمد حسین بهرامیان، دکتر محمد مرادی و برگزارکنندگان این کنگره به همت انجمن ادبی آستان مهر و آستان مقدس احمدبن موسی (ع) با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و صدا و سیمای مرکز فارس و شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می‌شود که آخرین مهلت ارسال آثار پانزدهم شهریورماه ۱۴۰۴ است.

دبیر کنگره بین‌المللی شعر پیامبر اعظم (ص) تصریح کرد: پیام این کنگره، پیام مقاومت، مهربانی و همبستگی امت محمدی است؛ پیامی که پس از پانزده قرن همچنان روشن و زنده است و امروز بیش از هر زمان دیگری در جهان معاصر نیازمند بازتاب آن هستیم.