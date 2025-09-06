  1. استانها
  2. گیلان
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۳

به مناسبت هفته وحدت؛

همایش علمای اهل تسنن و تشیع در تالش برگزار شد

همایش علمای اهل تسنن و تشیع در تالش برگزار شد

تالش- همایش علمای اهل تسنن و تشیع به مناسبت هفته وحدت به میزبانی شهرستان تالش برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش علمای اهل تسنن و تشیع شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و آستارا به مناسبت هفته وحدت ظهر امروز با حضور «آیت‌الله رسول فلاحتی» نماینده ولی فقیه گیلان، در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تالش برگزار شد.

همایش علمای اهل تسنن و تشیع در تالش برگزار شد

«آیت‌الله رسول فلاحتی» نماینده ولی فقیه در گیلان در این مراسم با اشاره به وضعیت غزه گفت: فروپاشی و مشکلات امروز غزه ناشی از عدم وحدت در میان جوامع اسلامی است؛ چرا که سران کشورهای اسلامی به این مسئله الهی بی‌توجه بوده‌اند.

وی افزود: وحدت و اتحاد رمز برطرف کردن مشکلات جهان اسلام است و طبق آیه شریفه قرآن، امتی که در آن اختلاف و تفرقه پیش آید به عذاب عظیم دچار خواهد شد.

حضرت محمد (ص) در زمینه اخلاق الگو جامعه است

در ادامه «سید منصور شرفی» از علمای اهل سنت، پیامبر اسلام (ص) را نقطه اتصال جامعه اسلامی خواند و تاکید کرد: حضرت محمد (ص) باید به‌عنوان الگوی کامل جامعه، به‌ویژه در زمینه اخلاق، مورد توجه قرار گیرد.

همایش علمای اهل تسنن و تشیع در تالش برگزار شد

وی با تاکید بر اهمیت اخلاق در ایجاد وحدت اظهار داشت: اگر اخلاق در اولویت قرار گیرد، بی‌شک وحدت میان مسلمانان شکل می‌گیرد و جامعه اسلامی حول پیامبر (ص) که الگوی کامل اخلاق است، جمع خواهند شد و اتحاد جوامع اسلامی تحقق می‌یابد.

کد خبر 6581564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها