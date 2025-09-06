همایش علمای اهل تسنن و تشیع در تالش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش علمای اهل تسنن و تشیع شهرستانهای تالش، رضوانشهر و آستارا به مناسبت هفته وحدت ظهر امروز با حضور «آیتالله رسول فلاحتی» نماینده ولی فقیه گیلان، در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تالش برگزار شد.
«آیتالله رسول فلاحتی» نماینده ولی فقیه در گیلان در این مراسم با اشاره به وضعیت غزه گفت: فروپاشی و مشکلات امروز غزه ناشی از عدم وحدت در میان جوامع اسلامی است؛ چرا که سران کشورهای اسلامی به این مسئله الهی بیتوجه بودهاند.
وی افزود: وحدت و اتحاد رمز برطرف کردن مشکلات جهان اسلام است و طبق آیه شریفه قرآن، امتی که در آن اختلاف و تفرقه پیش آید به عذاب عظیم دچار خواهد شد.
حضرت محمد (ص) در زمینه اخلاق الگو جامعه است
در ادامه «سید منصور شرفی» از علمای اهل سنت، پیامبر اسلام (ص) را نقطه اتصال جامعه اسلامی خواند و تاکید کرد: حضرت محمد (ص) باید بهعنوان الگوی کامل جامعه، بهویژه در زمینه اخلاق، مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر اهمیت اخلاق در ایجاد وحدت اظهار داشت: اگر اخلاق در اولویت قرار گیرد، بیشک وحدت میان مسلمانان شکل میگیرد و جامعه اسلامی حول پیامبر (ص) که الگوی کامل اخلاق است، جمع خواهند شد و اتحاد جوامع اسلامی تحقق مییابد.
