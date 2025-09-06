جهاد تبیین راهبرد اصلی مقابله با جنگ شناختی دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یدالله جوانی عصر شنبه در جلسه قرارگاه جهاد تبیین استان همدان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی و وحدت جهان اسلام، جهاد تبیین را مهم‌ترین مأموریت امروز در عرصه فکری و رسانه‌ای کشور دانست.

وی با گرامیداشت سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) و آغاز هفته وحدت اظهار کرد: امام خمینی (ره) با شناخت عمیق، مشکل اصلی امت اسلامی یعنی تفرقه را شناسایی و بر وحدت تأکید کردند. اگر مسلمانان بر اختلافات غلبه کنند، بی‌تردید به قدرت برتر جهان تبدیل می‌شوند.

معاون سیاسی سپاه با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر توطئه‌های گسترده دشمنان افزود: در شرایطی که دشمن سقوط ایران را در چند روز ممکن می‌دانست، با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و حضور مردم در صحنه، ورق برگشت و نظام اسلامی با قدرت بیشتری تثبیت شد.

سردار جوانی، جهاد تبیین را راهبرد اصلی مقابله با جنگ شناختی دشمن عنوان کرد و گفت: روشنگری نسبت به شبهات، اقناع افکار عمومی و استفاده از زبان متناسب با شرایط روز یک ضرورت حیاتی است. همه دستگاه‌ها، نخبگان، دانشگاه‌ها، مساجد و رسانه‌ها باید در این مسیر فعال باشند.

وی با قدردانی از همراهی استانداری، نماینده ولی‌فقیه و سپاه استان همدان خاطرنشان کرد: قرارگاه جهاد تبیین باید محور هم‌افزایی همه ظرفیت‌های استانی باشد تا بتوان در برابر جنگ ترکیبی دشمن، منسجم و هدفمند ایستادگی کرد.