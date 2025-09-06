فرماندار صومعه سرا: ترویج فرهنگ قرآنی وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضایی فرماندار عصر شنبه در جلسه شورای هماهنگی گسترش فعالیتهای قرآنی شهرستان صومعه سرا با تبریک این ایام فرخنده، اظهار کرد: توسعه فرهنگ قرآنی باید به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار همه دستگاهها قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت آموزش قرآن از دوران کودکی و نقش آموزش و پرورش در این زمینه افزود: نهادینه کردن انس با قرآن از ابتدای فرایند تحصیل، آسانتر و ماندگارتر است و آموزش و پرورش میتواند نقش کلیدی در این زمینه داشته باشد.
فرماندار صومعهسرا همچنین به نقش دستگاههای فرهنگی مانند اداره ارشاد اسلامی و شهرداریها در ایجاد فضاهای فرهنگی مناسب اشاره کرد و گفت: شهرداران و دستگاههای فرهنگی باید زمینهساز فعالیتهای قرآنی و ترویج شعائر دینی باشند و فضاهای فرهنگی شهری را به این موضوع اختصاص دهند.
رضایی تأکید کرد که اداره تبلیغات اسلامی به عنوان متولی اصلی فرهنگ دینی، باید با هماهنگی و جلب مشارکت سایر دستگاهها، برنامههای قرآنی را با کیفیت و استمرار پیگیری کند و افزود: مسئولان هر دستگاهی باید با همکاری و حمایت از سازمان تبلیغات، به توسعه فرهنگ قرآنی کمک کنند.
وی با اشاره به هجمههای فرهنگی و تبلیغاتی دشمنان در فضای مجازی و اهمیت استفاده از همین فضاها برای مقابله با شبهات، اظهار داشت: باید از ابزارهای نوین ارتباطی برای ترویج تعالیم الهی و قرآن استفاده کنیم و با برنامهریزی مناسب، توطئههای دشمنان را خنثی کنیم.
فرماندار صومعهسرا به تجربه آموزش مجازی در دوران کرونا نیز اشاره کرد و گفت: اگر در شرایط بحرانی توانستیم آموزش را با روشهای غیرحضوری ادامه دهیم، چرا در امور فرهنگی و قرآنی از ظرفیت فضای مجازی استفاده نکنیم تا انس با قرآن در سطح شهرستان گسترش یابد.
وی در پایان با بیان اینکه همه نهادها و ادارات موظف به حمایت مالی و معنوی از برنامههای فرهنگی هستند، افزود: بخشی از اعتبارات شهرداریها باید به ترویج فرهنگ قرآنی اختصاص یابد و با برنامهریزی دقیق، این فرهنگ در جامعه تقویت شود.
