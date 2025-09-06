به گزارش خبرنگار مهر، داوران مطرح برنامه قرآنی «محفل» از جمله حامد شاکرنژاد، حسنین الحلو و سید جلال معصومی، به بزرگترین و مهمترین جشن سالانه پاکستان دعوت شدند؛ جشنی که بهنوعی اصلیترین آئین ملی و مذهبی این کشور محسوب میشود.
این سفر نخستین حضور بینالمللی محفل پس از جنگ دوازده روزه به شمار میرود؛ جنگی که طی آن، پاکستان با موضعگیری صریح و حمایتی قاطع در کنار ایران ایستاد. اکنون دعوت ویژه از داوران محفل، رنگ و بوی نمادین بیشتری به این رویداد داده است.
حضور چهرههای محفل در این رویداد به حدی برای برگزارکنندگان اهمیت داشته که در پوسترها و تبلیغات شهری پاکستان تصاویر داوران محفل به چشم میخورد.
