  1. دین و اندیشه
  2. اسلام در جهان
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۲

محفلی‌ها به بزرگ‌ترین جشن سالانه پاکستانی‌ها در لاهور می روند

محفلی‌ها به بزرگ‌ترین جشن سالانه پاکستانی‌ها در لاهور می روند

داوران مطرح برنامه قرآنی «محفل» از جمله حامد شاکرنژاد، حسنین الحلو و سید جلال معصومی، به بزرگ‌ترین و مهم‌ترین جشن سالانه پاکستان دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوران مطرح برنامه قرآنی «محفل» از جمله حامد شاکرنژاد، حسنین الحلو و سید جلال معصومی، به بزرگ‌ترین و مهم‌ترین جشن سالانه پاکستان دعوت شدند؛ جشنی که به‌نوعی اصلی‌ترین آئین ملی و مذهبی این کشور محسوب می‌شود.

محفلی‌ها به بزرگ‌ترین جشن سالانه پاکستانی‌ها در لاهور می روند

این سفر نخستین حضور بین‌المللی محفل پس از جنگ دوازده روزه به شمار می‌رود؛ جنگی که طی آن، پاکستان با موضع‌گیری صریح و حمایتی قاطع در کنار ایران ایستاد. اکنون دعوت ویژه از داوران محفل، رنگ و بوی نمادین بیشتری به این رویداد داده است.

حضور چهره‌های محفل در این رویداد به حدی برای برگزارکنندگان اهمیت داشته که در پوسترها و تبلیغات شهری پاکستان تصاویر داوران محفل به چشم می‌خورد.

کد خبر 6581368
سمانه نوری زاده قصری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها