امیر سیاری: زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری شامگاه شنبه در دومین اجلاسیه هشت هزار شهید گیلان اظهار کرد: بر اساس فرمایشات رهبری زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و باید به خودتان ببالید که در این مسیر قرار گرفتهاید.
وی افزود: در دوران دفاع مقدس خونها داده شد تا ملت امروز سرافراز ایستاده است و هرچه داریم به برکت خون شهدا است.
امیر سیاری ادامه داد: بر اساس فرامیشات رهبری گیلانیها ثابت کردند که در دینداری از استانهای برجسته کشور هستند و به شما تبریک می گویم.
وی اضافه کرد: گیلان در طول تاریخ همواره خاستگاه غیرت و دیانت بوده است ازنهضت جنگل تا دوران دفاع مقدس نشان داد که هر جا پای دفاع از مردم و تمامیت ارضی و دین باشد گیلانیها مردانه به میدان آمدند.
دریادار سیاری افزود: در دوران انقلاب در ۲۲ بهمن مردم ایران در برابر یک رژیم تا دندان مسلح ایستادند و بدون سلاح و با ایمان و اعتقاد ایستادگی کردند و در صحنه بودند و مردم حمایت کردند تا انقلاب پیروز شد.
وی افزود: در دوران دفاع مقدس هدف دشمن اول شکست انقلاب و بعد اشغال کشور بود ولی ۳۴ روز پشت دیوارهای خرمشهر ماند و در استراتژی خود شکست خورد و آن به دلیل حضور همه جانبه مردم در کنار نیروهای مسلح بود.
نقش مردم در تأمین تجهیزات و پشتیبانی جبههها برجسته بود
معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نقش تعیینکننده مردم در دفاع مقدس گفت: دشمن در ابتدای جنگ تحمیلی فکر میکرد کسی در ایران به دنبال حفظ تمامیت ارضی نیست و به حضور گسترده مردم در صحنه پی نبرده بود که در ۳۴ روز اول آسیب جدی دید.
وی افزود: در روز شصت و هفتم جنگ، نیروهای بعثی شکست سنگینی از رزمندگان اسلام متحمل شدند و این پیروزی نتیجه حضور فعال و همهجانبه مردم و رهبری حکیمانه بنیانگذار انقلاب بود.
دریادار سیاری ادامه داد: نقش مردم در تأمین تجهیزات و پشتیبانی جبههها بسیار برجسته بود و اقشار مختلف با تأمین ماشینآلات سنگین مانند لودر، بولدوزر و کامیون، زمینههای پیروزی در دفاع مقدس را فراهم کردند.
وی با تأکید بر نقش جوانان نخبه و جهادگران دانشگاهی در دوران دفاع مقدس ادامه داد: اگر جهادگران دانشگاهی و جوانان نخبه در دوران جنگ حضور نداشتند، چگونه میتوانستیم پلهای مهم و استراتژیکی مانند پل خیبری بر روی رودخانه اروند را احداث کنیم.
سردار سیاری ادامه داد: ۲۶۰ هزار شهید و ۵۶۰ هزار جانباز در دفاع مقدس، اغلب جوانانی بودند که با غیرت، همت و ایمان خود از کشور و دین دفاع کردند و امروز اطمینان دارم که جوانان امروز کشورمان نیز با انگیزه و وحدت بیشتری در برابر دشمنان خواهند ایستاد.
مقاومت و اتحاد مردم رمز پیروزی در دوران دفاع مقدس بود
امیر دریادار حبیبالله سیاری در سخنانی تأکید کرد که مقاومت مردم حرف اول را در دوران دفاع مقدس میزند و این موضوع را ملت ایران در آن زمان به اثبات رساندند.
وی افزود: اتحاد، هماهنگی، انسجام و همدلی بین همه مردم، کلید پیروزی ما در جنگ تحمیلی بود.
معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: دشمنان نقشههای زیادی برای ضربه زدن به این ملت دارند، اما مردم ما هرگز کوتاه نیامدند و در مقابل هر تهدیدی با قدرت ایستادند.
سیاری با اشاره به تحریمهای اقتصادی گفت: بیشترین فشار تحریمها بر دوش مردم است و چنین مقاومتی در جهان بینظیر است. ما به خود میبالیم که سرباز این ملت هستیم و دست آنها را میبوسیم که با حمایتهای خود، ما را در دفاع از کشور یاری میکنند.
مقاومت مردم در جنگ ۱۲ روزه شکست نقشههای استکبار جهانی را رقم زد
امیر دریادار سیاری در سخنانی تأکید کرد: مقاومت مردم حرف اول را در دوران دفاع مقدس میزند و این موضوع را ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه به اثبات رسانده و شکست استکبار جهانی را رقم زدند.
وی افزود: اتحاد، هماهنگی، انسجام و همدلی بین همه مردم، کلید پیروزی ما در جنگ تحمیلی بود.
معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: دشمنان نقشههای زیادی برای ضربه زدن به این ملت دارند، اما مردم ما هرگز کوتاه نیامدند و در مقابل هر تهدیدی با قدرت ایستادند.
سیاری با اشاره به تحریمهای اقتصادی گفت: بیشترین فشار تحریمها بر دوش مردم است و چنین مقاومتی در جهان بینظیر است. ما به خود میبالیم که سرباز این ملت هستیم و دست آنها را میبوسیم که با حمایتهای خود، ما را در دفاع از کشور یاری میکنند.
به روز رسانی می شود…
نظر شما