امیر سیاری: زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری شامگاه شنبه در دومین اجلاسیه هشت هزار شهید گیلان اظهار کرد: بر اساس فرمایشات رهبری زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و باید به خودتان ببالید که در این مسیر قرار گرفته‌اید.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس خون‌ها داده شد تا ملت امروز سرافراز ایستاده است و هرچه داریم به برکت خون شهدا است.

امیر سیاری ادامه داد: بر اساس فرامیشات رهبری گیلانی‌ها ثابت کردند که در دینداری از استان‌های برجسته کشور هستند و به شما تبریک می گویم.

وی اضافه کرد: گیلان در طول تاریخ همواره خاستگاه غیرت و دیانت بوده است ازنهضت جنگل تا دوران دفاع مقدس نشان داد که هر جا پای دفاع از مردم و تمامیت ارضی و دین باشد گیلانی‌ها مردانه به میدان آمدند.

دریادار سیاری افزود: در دوران انقلاب در ۲۲ بهمن مردم ایران در برابر یک رژیم تا دندان مسلح ایستادند و بدون سلاح و با ایمان و اعتقاد ایستادگی کردند و در صحنه بودند و مردم حمایت کردند تا انقلاب پیروز شد.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس هدف دشمن اول شکست انقلاب و بعد اشغال کشور بود ولی ۳۴ روز پشت دیوارهای خرمشهر ماند و در استراتژی خود شکست خورد و آن به دلیل حضور همه جانبه مردم در کنار نیروهای مسلح بود.

نقش مردم در تأمین تجهیزات و پشتیبانی جبهه‌ها برجسته بود

معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در دفاع مقدس گفت: دشمن در ابتدای جنگ تحمیلی فکر می‌کرد کسی در ایران به دنبال حفظ تمامیت ارضی نیست و به حضور گسترده مردم در صحنه پی نبرده بود که در ۳۴ روز اول آسیب جدی دید.

وی افزود: در روز شصت و هفتم جنگ، نیروهای بعثی شکست سنگینی از رزمندگان اسلام متحمل شدند و این پیروزی نتیجه حضور فعال و همه‌جانبه مردم و رهبری حکیمانه بنیانگذار انقلاب بود.

دریادار سیاری ادامه داد: نقش مردم در تأمین تجهیزات و پشتیبانی جبهه‌ها بسیار برجسته بود و اقشار مختلف با تأمین ماشین‌آلات سنگین مانند لودر، بولدوزر و کامیون، زمینه‌های پیروزی در دفاع مقدس را فراهم کردند.

وی با تأکید بر نقش جوانان نخبه و جهادگران دانشگاهی در دوران دفاع مقدس ادامه داد: اگر جهادگران دانشگاهی و جوانان نخبه در دوران جنگ حضور نداشتند، چگونه می‌توانستیم پل‌های مهم و استراتژیکی مانند پل خیبری بر روی رودخانه اروند را احداث کنیم.

سردار سیاری ادامه داد: ۲۶۰ هزار شهید و ۵۶۰ هزار جانباز در دفاع مقدس، اغلب جوانانی بودند که با غیرت، همت و ایمان خود از کشور و دین دفاع کردند و امروز اطمینان دارم که جوانان امروز کشورمان نیز با انگیزه و وحدت بیشتری در برابر دشمنان خواهند ایستاد.

مقاومت و اتحاد مردم رمز پیروزی در دوران دفاع مقدس بود

امیر دریادار حبیب‌الله سیاری در سخنانی تأکید کرد که مقاومت مردم حرف اول را در دوران دفاع مقدس می‌زند و این موضوع را ملت ایران در آن زمان به اثبات رساندند.

وی افزود: اتحاد، هماهنگی، انسجام و همدلی بین همه مردم، کلید پیروزی ما در جنگ تحمیلی بود.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: دشمنان نقشه‌های زیادی برای ضربه زدن به این ملت دارند، اما مردم ما هرگز کوتاه نیامدند و در مقابل هر تهدیدی با قدرت ایستادند.

سیاری با اشاره به تحریم‌های اقتصادی گفت: بیشترین فشار تحریم‌ها بر دوش مردم است و چنین مقاومتی در جهان بی‌نظیر است. ما به خود می‌بالیم که سرباز این ملت هستیم و دست آن‌ها را می‌بوسیم که با حمایت‌های خود، ما را در دفاع از کشور یاری می‌کنند.

