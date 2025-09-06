۷ نکته طلایی و رهنمود شغلی برای انتخاب رشته دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر نبی زاده مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران، ضمن تبریک قبولی دانشآموزان عزیز شاهد و ایثارگر در مرحله اول کنکور، با اشاره به محدودیت ظرفیتهای شغلی در دستگاههای دولتی و شرایط خاص کسب و کارهای غیر دولتی و خصوصی گفت: یکی از دغدغههای اصلی نظام و خانواده ایرانی، اشتغال جوانان فارغ التحصیل به کارهای مناسب است که مهمترین راه برون رفت از این مساله، انتخاب صحیح رشته تحصیلی است.
وی با اهمیت انتخاب رشته در آینده شغلی، حفظ کرامت انسان و شأن اجتماعی افراد، رشته و مقطع تحصیلی را یکی از ارکان مهم کسب و کار و معیشت دانست و اظهار داشت: بخش اعظم مسائلی از قبیل درآمد، ازدواج، مسکن و حتی بهداشت و درمان، فرع بر نوع کاری است که متناسب با رشته دانشگاهی انتخاب میشود، بنابراین انتخاب رشته اهمیت به سزایی در کیفیت زندگی این دسته از ایثارگران خواهد داشت.
وی در ادامه، به تعیین نکات مهمی در این باره به شرح ذیل پرداخت:
۱- قبل از انتخاب رشته حداقل یکی از آزمونهای شخصیت شناسی مانند تست مایرز بریگز (تست ام بی تی آی) و … را انجام و مورد نظر قراردهید تا رشتهای را بخوانید که با شخصیت و شرایط شما بهترین همخوانی را داشته باشد.
۲- از مشاوران تحصیلی صاحب نظر در حوزه اشتغال و کارآفرینی برای انتخاب خود کمک بگیرید چه افراد زبدهای که بنیاد شهید به شما معرفی میکند و چه مشاورانی که در سایر مراکز مشاوره دارای صلاحیت و سابقه مفید هستند.
۳- انتخاب رشته خود را متناسب با آمایش سرزمینی محلی که برای زندگی خود در نظر گرفتهاید انجام دهید تا برای آبادی ایران اسلامی، بطور هدفمند و برنامهریزی شده قدم در راه تحصیلات عالیه گذارید.
4-رشتههایی را مدنظر داشته باشد که ظرفیت شغلی آنها با گسترش هوش مصنوعی کمترین آسیب را خواهد داشت . مشاغلی که یادگیری مهارت آنها دردانشگاه، بعد از فارغ التحصیلی این امکان را به شما بدهد تا در کمترین زمان ممکن بتوانید وارد بازار کسب و کار شوید.
۵- از فارق التحصیلان یادانشجویان رشته و دانشگاههای مورد نظر خود درباره آینده شغلی آن رشته اطلاع کسب کنید. صرف قبولی رشته یا دانشگاهی که آن را دوست دارید، نمیتواند شما را به آینده شغلی مناسب هدایت کند.
۶- رشتههای تحصیلی را که برای رسیدن به اشتغال، کمترین نیاز به دخالت دولت یا هزینه زیاد دارد را اولویت دهید تا فاصله فارغ التحصیلی تا اشتغال به کارشما به حد اقل برسد، هرچند این زمان را نیز میتوان با مدیریت صحیح، به کسب مهارت فنی و کارآموزی پرداخت.
۷- از انتخاب رشتههای دانشگاهی که دارای ظرفیت شغلی کم، شرایط شغلی سخت و یا نامناسب با مقتضیات شما هستند پرهیز نمائید، اگر چه به آنها علاقه داشته باشید. واقعیت فضای کسب و کار با آنچه در ذهن ماست، در این برهه زمانی فاصله زیادی دارد.
مدیرکل اشتغال و کارآفرینی در پایان خاطر نشان کرد، در دنیای امروز و شرایط کنونی، شغل افراد شکل دهنده شخصیت آنها به شمار میرود، پس بدون عمل احساسی و کاملاً هدفمند بایستی رشته تحصیلی دانشگاهی را انتخاب و تا حد امکان در سطوح تحصیلی تکمیلی آن را ادامه دهند تا به امید خداوند سبحان فرزندان شهید و ایثارگر عزیزمان در این مسیر، قدمهای محکمی برداشته و با بهترین نتایج به انجام رسانند.
