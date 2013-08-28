  1. حوزه و دانشگاه
۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۰۹

فردا آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون کاردانی به کارشناسی

فردا آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون کاردانی به کارشناسی

داوطلبان آزمون کاردانی به کارشناسی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تا ساعت 24 فردا پنجشنبه 7 شهریورماه فرصت دارند تا نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان می توانند با توجه به اعلام برخی موسسات آموزش عالی در اعلام کدرشته ها و ظرفیت جدید پذیرش و همچنین اعمال اصلاحات در برخی دیگر از کد رشته ها، نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام کنند. 

همچنین داوطلبانی که پیش از این نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده اند نیز در مهلت مقرر امکان ویرایش فرم انتخاب رشته خود را دارند.

داوطلبانی که در آزمون روز پنجشنبه 24 مردادماه کاردانی به کارشناسی شرکت کرده اند می توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند که از این میان تا صبح روز چهارشنبه 6 شهریورماه 166 هزار و  23 نفر نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده اند.

کد مطلب 2124699

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها