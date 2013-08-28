فردا آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون کاردانی به کارشناسی

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان می توانند با توجه به اعلام برخی موسسات آموزش عالی در اعلام کدرشته ها و ظرفیت جدید پذیرش و همچنین اعمال اصلاحات در برخی دیگر از کد رشته ها، نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام کنند.

همچنین داوطلبانی که پیش از این نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده اند نیز در مهلت مقرر امکان ویرایش فرم انتخاب رشته خود را دارند.

داوطلبانی که در آزمون روز پنجشنبه 24 مردادماه کاردانی به کارشناسی شرکت کرده اند می توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند که از این میان تا صبح روز چهارشنبه 6 شهریورماه 166 هزار و 23 نفر نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده اند.