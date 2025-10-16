  1. استانها
رئیس کمیسیون امنیت ملی: آینده منطقه متعلق به جبهه اسلام است

شیراز- رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: جمهوری اسلامی با حفظ وحدت و پیروی از اصول انقلاب، در این میدان پیروز بوده و آینده منطقه متعلق به جبهه اسلام است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی، ظهر پنج‌شنبه در ادامه سلسله نشست‌های جهاد تبیین در حرم شاهچراغ (ع) به تشریح ابعاد مختلف راهبردهای نظام سلطه در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران و تحولات منطقه‌ای پرداخت و گفت: تفاوتی میان سیاست‌های احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا در خدمت‌رسانی به اهداف استعماری وجود ندارد. محور اصلی این تحلیل، مکانیزم «اسنپ‌بک» (بازگشت خودکار تحریم‌ها)، راهبردهای سه‌گانه مهار ایران و شکست تلاش‌های غرب در منطقه بود.

وی با اشاره به سابقه اقدامات آمریکا از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست کلان این کشور را بر پایه «سرزمین سوخته، قدرت‌نمایی و جنگ برای صلح» دانست و تصریح کرد: راهبردهای سه‌گانه آمریکا برای مقابله با ایران شامل مهار در حوزه‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی، با تمرکز بر مؤلفه‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای با هدف تضعیف و متلاشی کردن نظام سیاسی ایران طراحی شده است. در این مسیر، آمریکایی‌ها مذاکره، بحران‌سازی و فشارهای بین‌المللی را ابزار اصلی خود برای وادار کردن ایران به تسلیم می‌دانند.

رئیس کمسیون امنیت ملی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به جزئیات مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و یادآور شد: ایران همواره بر حفظ منافع ملی، تضمین غنی‌سازی، رفع تحریم‌ها و حفظ منافع اقتصادی در مقابل زیاده‌خواهی‌های غرب ایستادگی کرده است؛ موضوعی که نمونه بارز آن در مذاکرات مسقط مشهود بود.

وی ادامه داد: پس از چندین دور مذاکره بی‌نتیجه، دشمنان با شروع جنگ کوتاه و ویران‌کننده‌ای مواجه شدند که به دلیل کارآمدی توانایی‌های نظامی و پدافند هوایی ایران، به نتیجه نرسید.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی به بررسی مکانیزم «اسنپ‌بک» که در برجام تعریف شده و به عنوان ابزاری برای بازگرداندن تحریم‌ها در صورت نقض تعهدات به کار گرفته شد نیز اشاره کرد و افزود: این مکانیزم در اصل غیرقانونی است و باید بر اساس تعهدات بین‌المللی، ابتدا در شورای داوری و سپس در کمیسیون مشترک و نهایتاً شورای امنیت بررسی می‌شد، اما آمریکا و اروپا بدون رعایت این روند قانونی، اقدام به فعال‌سازی آن کردند که این امر تلاشی برای فشار مضاعف بر صنعت هسته‌ای و منافع ملی ایران تلقی می‌شود. با این حال، اثرات روانی و حتی اقتصادی این اقدامات بر جامعه ایران محدود بوده و کشور توانسته است خود را با شرایط تطبیق دهد.

فروپاشی اخلاقی غرب و ناتوانی در منطقه

عزیزی با اشاره به تحولات منطقه‌ای به‌ویژه وضعیت غزه، گفت: حملات رژیم صهیونیستی صرفاً جنبه نمایشی برای نجات رژیم و تضعیف مقاومت دارد و ارزش نظامی چندانی ندارد.

وی به عدم حضور جمهوری اسلامی در نشست‌هایی مانند «شرم‌الشیخ» اشاره کرد و آن را هوشمندانه‌ترین اقدام برای حفظ عزت و کرامت ملی دانست.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در تحلیل وضعیت جهانی، به فروپاشی سیاسی و اخلاقی آمریکا و غرب اشاره کرد و شاخص‌های اقتصادی مانند ارزش دلار در برابر طلا و یوان چین را نشانه‌ای از شکست اقتصادی آمریکا دانست.

وی با تأکید بر مقاومت جبهه حق، افزود: تلاش دشمنان برای پیشبرد اهدافشان در منطقه از طریق مذاکره، جنگ و فشار تاکنون ناکام مانده است، زیرا جبهه مقاومت بر منافع خود ایستاده است.

عزیزی بر اهمیت هوشیاری، بصیرت و استقامت ملت ایران در برابر توطئه‌های داخلی و خارجی تأکید کرد و گفت: هرگونه تلاش برای تسلیم شدن در برابر خواسته‌های غیرقانونی دشمنان، مغایر با منافع ملی است و جمهوری اسلامی با حفظ وحدت و پیروی از اصول انقلاب، در این میدان پیروز خواهد شد و آینده منطقه متعلق به جبهه اسلام خواهد بود.

