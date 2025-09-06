  1. استانها
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۴

وحدت اسلامی با اجرای دقیق در گنبد کاووس به نمایش گذاشته شود

گنبد کاووس - معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: وحدت اسلامی باید با اجرای دقیق و کنترل محتوایی در گنبد کاووس به نمایش گذاشته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی عصر شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشن هفته وحدت در شهرستان گنبد کاووس با تأکید بر اهمیت وحدت اسلامی در شرایط کنونی، گفت: این مراسم باید با هدف‌گذاری روشن، طراحی بصری جذاب و مشارکت همه‌جانبه برگزار شود تا گنبد کاووس در سطح ملی و جهانی معرفی شود.

وی همچنین بر ضرورت تشکیل کمیته محتوایی برای کنترل دقیق سخنرانی‌ها و اجراها تأکید کرد و افزود: هرگونه بی‌توجهی به محتوا می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان خواستار انسجام نهادی، تعهد اجرایی و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای معرفی گنبد کاووس به‌عنوان نماد وحدت اسلامی شد.

گفتنی است این مراسم با حضور فرماندار گنبد کاووس، مدیران اجرایی و نمایندگان نهادهای فرهنگی برگزار شد.

