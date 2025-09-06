به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی صبح شنبه در جمع اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شیراز با اشاره ابعاد دفاع مقدس ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، گفت: از همان ابتدای حمله رژیم به کشور گروه های معاند و وابسته نیز آماده شده بودند تا وارد کشور شوند که تمامی توطئه ها با واکنش دقیق و عالی خنثی شد؛ اقدامی که کمتر در رسانه ها نمود داشت.

وی با اشاره به پشتیبانی کامل برخی کشورها از جمله آمریکا از رژیم صهیونیستی ادامه داد: سطح نبرد ۱۲ روزه را نباید به ایران و رژیم صهیونیستی تقلیل داد چراکه همزمان چندین کشور در ابعاد نظامی و … این کارزار را علیه ما انجام دادند و رژیم به تنهایی قادر به مقابله با ایران نبود.

رئیس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: برخورد کوبنده نیروهای مسلح ما با رژیم صهیونیستی موجب شد ویتکاف نماینده آمریکا به وزیر خارجه ما پیام آتش بس دهد که دیگر از طرف ایران موشکی ارسال نشود چراکه متوجه قدرت ایران شدند.

عزیزی با اشاره به وحدت مقدس همه آحاد جامعه در این نبرد ناجوانمردانه گفت: ملت ما در این نبرد پیروز شد هر چند که امپراطوری رسانه ای غرب سعی می کند این مساله را برعکس جلوه دهد و این موضوع را اساتید و نخبگان باید به جامعه منتقل کنند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس تصریح کرد: ملت ایران و نیروهای مسلح ما در ادامه نیز اگر تعرضی صورت گیرد مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی با قدرت خواهد ایستاد و این بار پاسخ ما محکم تر و قاطع تر خواهد بود.