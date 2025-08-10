به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تصور اولیه دشمن مبنی بر تسلط سریع بر منطقه، گفت: ملت ایران با مقاومت خود، این معادلات را بر هم زد.
وی با انتقاد از تقلیل درگیری با رژیم صهیونیستی ادامه داد: این تقلیل، جفایی در حق ملت ایران است و سطح نبرد را پایین میآورد، در حالی که ملت ایران در مقابل رأس نظام سلطه، شیاطین و دشمنان ایستادگی کرده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در این نبرد، ایران در جبهههای مختلف در مقابله با احزاب و گروهکهای وابسته در شمال غرب، تا مبارزه با جریانهای وابسته، افراطیون و بقایای داعش بوده است. مدیریت جبهههای متعدد و در عین حال مقابله با رژیم صهیونیستی، نشاندهنده گستردگی و عمق این نبرد دارد.
عزیزی به جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به مراکز مسکونی و غیرنظامی اشاره کرده و با مقایسه آن با اصول جوانمردی و اخلاق در جنگ که در مکتب انقلاب اسلامی آموزش داده میشود، عدم اصالت و ریشهدار نبودن این رژیم را یادآور شد.
جمهوری اسلامی ایران با پایبندی به اصول، هراس از گفتگو ندارد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با مذاکرات هستهای گفت: ایران اسلامی به واسطه گفتمان قوی و اندیشههای پایداری که دارد، هیچگاه در هیچ مقطعی از زمان از گفتگو و مذاکره هراس نداشته است.
وی با رد این تصور که مذاکره به معنای عقبنشینی است، ادامه داد: در نظام اسلامی، مذاکره همواره به عنوان راهی برای تأمین منافع ملی دنبال شده است.
عزیزی با اشاره به چند دور مذاکره با آمریکا، گفت: ما ثابت کردیم که حاضریم برای منافع ملی گفتگو کنیم، اما طرف مقابل صادق نیست و پایبندی به اصول مذاکره ندارد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آمریکاییها از میز مذاکره برای اهداف شیطانی خود استفاده میکنند و نتایج این مذاکرات نشان داد که طرفهای مقابل، پایبندی به اصول و گفتههای خود ندارند.
از ابتدای پیروزی انقلاب، ایران همواره پیشنهاد مذاکره و گفتگو داده است
عزیزی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب همواره پیشنهاد مذاکره و گفتگو داده است، به نیازهای جدی کشور در زمینههای مختلف از جمله صنعت هستهای اشاره کرد و گفت: بدون صنعت هستهای، نمیتوان بیماریهایی چون سرطان را درمان کرد. همچنین شیرینسازی آب، دفع آفات کشاورزی و بسیاری از صنایع دیگر نیازمند این صنعت هستند. صنعت زندگی را نمیتوان از ملت ایران گرفت.
وی در خصوص میزان غنیسازی ادامه داد: میزان غنیسازی حق ملت ماست و غیرقابل مذاکره است، اما زمانبندی و چگونگی آن قابل گفتگو است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین وضعیت همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، افزود: ایران همزمان با دفاع مقدس ۱۲ روزه، قانون تعلیق همکاری با آژانس را تصویب کرد. علت این اقدام، گزارشهای دروغین و غیرحرفهای آژانس بود که از مسیر تخصصی خود خارج شده و به باشگاه سیاسی تبدیل گشته است.
عزیزی گفت: سفر گروسی به ایران و حضور بازرسان در ایران منتفی است و ما به طرف مقابل اعلام کردهایم که مناسبات آینده ما بر اساس قانون جدید مجلس تعریف خواهد شد.
حماقت دشمن جهنمی از آتش متوجه آنان خواهد کرد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هشدار داد که اگر خطای محاسباتی دیگری از سوی دشمنان صورت گیرد، پاسخ ایران ویرانکنندهتر از نبرد ۱۲ روزه خواهد بود.
عزیزی به ظرفیتهای استفاده نشده نیروهای مسلح اشاره کرد و با بیان اینکه در صورت حماقت دشمن جهنمی از آتش متوجه آنان خواهد بود ادامه داد: همکاری مردم با سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی میتواند جلوی نفوذ را به طور کامل بگیرد و این بخشی از رسالت مردمی است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس وظیفه اصلی سازمانهای امنیتی و قضائی را جلوگیری از نفوذ و برخورد قاطع با مخلان امنیت کشور دانست.
از روایت حقیقت تا امیدآفرینی
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش کلیدی خبرنگاران به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان و همچنین راویان صادق دستاوردهای نظام اسلامی تأکید کرده و از شجاعت، امانتداری و امیدآفرینی به عنوان ویژگیهای برجسته خبرنگاران یاد کرد.
وی جایگاه خبرنگار در اندیشههای انقلاب اسلامی را مورد بحث قرار داد و تأکید کرد نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر اندیشههای والای اسلامی، در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، دفاعی و امنیتی، مدعی ارائه الگوی کارآمد است.
عزیزی به نقشآفرینی حماسی خبرنگاران در دفاع مقدس، جبهه مقاومت، حوزههای امنیت و سلامت اشاره کرد و مهمترین ویژگی خبرنگاران را داشتن اندیشه و نگاه به جهان و همچنین صداقت، صراحت و امانتداری در ثبت و انتقال وقایع دانست. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: خبرنگاران به عنوان راویان صادق نظام اسلامی و بیان کننده خواست و اراده جامعه معرفی شدند که با حفظ صداقت و امانتداری، به دور از سیاه نمایی و ناامید سازی، مشکلات و نیازهای مردم را منعکس میکنند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خبرنگاران، با الهام از واقعه عاشورا و پیامآوران کربلا، باید عظمت انقلاب اسلامی، شجاعت و مقاومت ملت ایران را به جهانیان منتقل کنند. خبرنگار به عنوان راوی صادق، صالح و شجاع وظیفه دارد بدون تفسیر و یا تحریف، اندیشههای نظام اسلامی را به جهان منعکس نماید. مسئولیت خبرنگاران، نه تنها بیان مشکلات مردم، بلکه امیدآفرینی است.
