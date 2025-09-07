استانها فارس ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۲ دریافت تصاویر جشن هفته وحدت در شیراز آئین بزرگداشت هفته وحدت در مسجد اهل سنت رسول اکرم (ص) شیراز با حضور علمای فارس و مسئولین استانی برگزار شد. برچسبها هفته وحدت وحدت اسلامی وحدت شیعه و سنی شیراز مهمانی امت احمد(ص) عکس استانها مطالب مرتبط آیین بزرگداشت هفته وحدت در مسجد اهل سنت شیراز آئین غبارروبی و عطرافشانی حرم شاهچراغ(ع) وحدت امت احمد (ص)؛ راز پایداری و شکوه تمدن نوین اسلامی وحدت امت احمد(ص) ضامن تمامیت ایران است روند امتسازی اسلام در جهان آغاز شده است مردم همیشه عامل اصلی امنیت و قدرت هستند جنگ تحمیلی ۱۲روزه شکست مفتضحانه صهیونیست را نشان داد حل چالشهای کشور با وحدت ممکن است اهل سنت ایران محب اهل بیت(ع) و پیشگام در جهاد تبیین «وحدت امت احمد(ص)» عامل اصلی خنثیسازی نقشههای دشمن است
نظر شما