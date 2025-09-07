محبت به اهل بیت (ع) و نقش آن در وحدت اسلامی

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، موضوع وحدت امت اسلامی و اهمیت آن در زمان حاضر مورد تأکید قرار داد و گفت: بر اساس آیات قرآن، خداوند تصریح می‌کند که امت اسلام «امت واحده» است، به این معنا که پیروان همه انبیا الهی و حتی تمامی مسلمانان باید به عنوان یک امت متحد و یکپارچه در نظر گرفته شوند.

وی ادامه داد: این وحدت نه تنها برای شناخت و ایمان به خدا بلکه برای تربیت و عبادت او ضروری است، زیرا خداوند در آیه ۹۲ سوره انبیا به اهمیت اطاعت و عبادت خدا به عنوان خالق و مربی جامعه اشاره کرده است.

مشاور مدیر حوزه‌های علمیه کشور در امور مذاهب اسلامی با اشاره به نکات مهم در تفسیر این آیه افزود: این آیه مقدس بر ۳ موضوع تأکید بر وحدت برای همت و تلاش در راستای آن، پذیرش وحدت امت، لازمه عبادت و اطاعت خداوند است، تکیه دارد.

حجت الاسلام زمانی گفت: عبادت در اینجا به معنای اطاعت و اجرای دستورات الهی است، نه صرفاً نماز، بلکه شامل تلاش برای تقویت وحدت اجتماعی مسلمانان است. بنابراین، فعالیت در جهت ایجاد و حفظ وحدت بین شیعه و سنی، در نظر این آیات، نوعی عبادت محسوب می‌شود و ترک آن ترک عبادت است.

وی ادامه داد: همچنین، بر اساس تفسیرهای قرآنی، متقی‌ترین افراد در جامعه کسانی هستند که بیشتر در جهت تقویت وحدت بین شیعه و سنی تلاش می‌کنند و کسانی که تفرقه و واگرایی ایجاد می‌کنند، از نظر تقوا و ایمان کم‌کار و تارک عبادت محسوب می‌شوند، حتی اگر در عبادات فردی مانند نماز و نوافل شب فعال باشند.

اهمیت وحدت اسلامی در مقابل استکبار جهانی

این استاد حوزه و دانشگاه، اهمیت وحدت در مقابل استکبار جهانی بسیار مهم دانست و افزود: افغانستان که پس از ۴۰ سال درگیری شیعه و سنی، نتوانست نظام اسلامی مقتدر تشکیل دهد، در حالی که ایران و کشورهای دیگر با اتحاد و همکاری توانستند نظام جمهوری اسلامی قدرتمند و پایدار بسازند. این نشان می‌دهد که اتحاد شیعه و سنی کلید موفقیت در مقابل دشمنان خارجی است و هرگونه تفرقه، فشل شدن و ضعف را به همراه دارد.

وی با اشاره به نقش استان فارس و پیروان مذهب شافعی در محبت و ارادت به اهل بیت علیهم السلام ادامه داد: علمای شافعی در طول تاریخ، آثار فراوانی درباره محبت به اهل بیت نگاشته‌اند، از جمله کتاب «نورالابصار» اثر شیخ محمد مؤمن شطرنجی، که زندگینامه ۱۲ امام و شخصیت‌های صدر اسلام را به تفصیل شرح داده است. نویسنده این کتاب، به دلیل بیماری چشمی که داشت، به توسل به اهل بیت و امامزادگان روی آورد و پس از شفای معجزه‌آسای چشم‌هایش، تصمیم گرفت این اثر را بنویسد تا نشان دهد توسل و محبت به اهل بیت، راهی مؤثر برای حل مشکلات و رسیدن به شفا است.

مشاور مدیر حوزه‌های علمیه کشور در امور مذاهب اسلامی تصریح کرد: اهمیت وحدت، تلاش برای تقویت آن، و نقش محبت و توسل به اهل بیت در نزد شیعه و سنی بسیار مهم است که این عوامل، کلید موفقیت و پیروزی در مقابل دشمنان و در مسیر تحقق اهداف اسلامی است.