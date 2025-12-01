عزیزی: محرومیت‌ و کاستی های فارس در حوزه آموزش و پرورش رفع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی، صبح دوشنبه در دیدار با وزیر آموزش و پرورش ضمن تأکید بر اولویت آموزش و پرورش، بر اهمیت دو مقوله معلم و محتوا تأکید و خواستار توجه بیشتر وزارت به این موارد شد.

وی با اشاره به نیازمندی‌های استان پهناور فارس در حوزه آموزش و پرورش، از کاظمی، وزیر آموزش و پرورش درخواست کرد تا توجه ویژه‌ای به محرومیت‌های استان داشته باشد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از حمایت‌های وزیر آموزش و پرورش، اقدامات مجلس در راستای ارتقای این وزارت خانه را نیز تشریح کرد و گفت: برای مجلس، آموزش و پرورش از جایگاه والایی برخوردار است لذا از تمامی ظرفیت‌ها برای حمایت از فرهنگیان و دانش‌آموزان استفاده خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ در این دیدار که در دفتر کاظمی، وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، ابراهیم عزیزی نماینده شیراز و زرقان مسائل مربوط به آموزش و پرورش شهرستان شیراز را پیگیری کرد.

وزیر آموزش و پرورش نیز دستورات لازم را برای پیگیری موارد مطرح شده به مدیران ذی‌ربط صادر کرد.