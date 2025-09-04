صدا و سیمای مرکز فارس در مسیر توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی صبح پنج شنبه در آئین افتتاح چند پروژه فنی و عمرانی صدا و سیمای مرکز فارس گفت: در دوره جدید مدیریتی، اقدامات خوب و زیربنایی مناسبی را در مرکز استان شاهد هستیم.

وی با اشاره به نبرد ۱۲ روزه و بازدید از ساختمان شیشه‌ای رسانه ملی ادامه داد: در همه نشست‌ها تاکید مجلس بر تقویت صدا و سیما است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: صدا و سیمای ما صدای رسای ملت باید باشد و همه باید کمک کننند مسیر رشد و شکوفایی را طی کند.

عزیزی گفت: علت حمله رژیم صهیونیستی به صدا و سیما این بود که صدای حقیقت قطع شود و از همین جا اهمیت صدا و سیما را متوجه می‌شویم.

وی ادامه داد: واگذاری مأموریت‌های ملی صدا و سیما به استان‌ها بسیار مهم است و این امکان باید فراهم شود که استان‌ها نقش خود را ایفا کنند که مورد پذیرش رئیس سازمان نیز قرار گرفته است.

رئیس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: فارس می‌تواند نقش ملی را به خوبی ایفا کند و حوزه فنی صدا و سیما نیز باید فارس را در اولویت قرار دهد.

عزیزی گفت: استان فارس با سابقه درخشان خود در حوزه صدا و سیمای کشور نباید درگیر کمبودها و کاستی‌ها باشد که در این راستا نیازمند اقداماتی هوشمندانه هستیم.

وی ادامه داد: فارس ایران کوچک با فرصت‌های منحصر به فرد است و تأمین امکانات برای رسانه ملی در استان یک اولویت است.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه اراده ملت ما است از زبان صدا و سیما ظهور و بروز پیدا کرده و باید این ظرفیت بیشتر شود.

عزیزی تصریح کرد: صدا و سیمای مرکز فارس مسیر توسعه را خوب طی کرده و باید این توسعه تسریع شود و همه نمایندگان نیز حامی این رسانه هستند.