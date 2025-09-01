تاکید استاندارآذربایجان شرقی بر توجه بانک مرکزی به مسائل راهبردی استان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز دوشنبه در نشست رئیس کل بانک مرکزی با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مکاتبات قبلی استان با بانک مرکزی، گفت: یکی از مهم‌ترین درخواست‌های ما ایجاد خط اعتباری مجزا برای نوسازی و بازسازی صنایع بزرگ و همچنین تأمین مالی پروژه‌های پیشران استان است. همچنین تمرکز حساب‌های بانکی شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ در استان و افزایش اختیارات کارگروه‌های استانی در بررسی و تصویب تسهیلات بانکی حداقل تا سقف ۱,۵۰۰ میلیارد ریال را درخواست کرده‌ایم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مطالبات استان در حوزه ارزی، اظهار داشت: کاهش زمان تخصیص ارز، اجازه واردات در مقابل صادرات به‌ویژه برای ماشین‌آلات و مواد اولیه، واردات بدون انتقال ارز، تفویض درخواست‌های ارزی خرد به استان‌ها، احیای واردات موقت و ایجاد راهکارهای ویژه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشورهای همسایه از جمله درخواست‌های مهم استان است. همچنین تأکید داریم دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی در حوزه ارزی عطف به ماسبق نشود و محدودیت رفع تعهد ارزی فقط برای ارقام بالای ۱۰۰ هزار دلار اعمال شود.

وی یکی از مطالبات ویژه استان را تخصیص تسهیلات خرید تراکتور عنوان کرد و گفت: همانند سال‌های گذشته انتظار داریم بانک‌های عامل به‌ویژه بانک کشاورزی، ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اعطای تسهیلات به کشاورزان فراهم کنند.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: برای ۱۳ طرح سرمایه‌گذاری پیشران استان، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز داریم.

وی افزود: همچنین تفویض صدور مجوز واردات گندم، برنج و نهاده‌های دامی به استان که طی سه نامه از سوی ریاست محترم جمهور ابلاغ شده، نیازمند رفع مشکلات ارزی است.

سرمست در خصوص توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان نیز گفت: احداث نیروگاه‌های خورشیدی نیازمند تسهیلات و تأییدیه سه‌جانبه بانک مرکزی، وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی است که در این خصوص نیاز داریم ماده ۸ تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص بازپرداخت تسهیلات ارزی واردکنندگان تجهیزات نیروگاهی به‌صورت ریالی اجرایی شود.

استاندار در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت استمهال تسهیلات گلخانه‌داران، تأمین منابع مالی پروژه‌های گردشگری و استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی برای این بخش‌ها تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: این درخواست‌ها به‌صورت کارشناسی در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و در ارتباط رودررو با صاحبان صنایع و در کف واحدهای تولیدی احصا و جمع‌بندی شده و با تحقق آن‌ها بخش قابل توجهی از مشکلات بانکی و ارزی استان برطرف خواهد شد.

نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست دیدگاه‌های خود را درخصوص مسائل بانکی و ارزی از قبیل تامین مالی واحدهای صنعتی و تولیدی، اعطای تسهیلات خرد به مردم، بازار ارز، اختیارات شعب استانی و شهرستانی بانک‌ها، انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ به استان و ناترازی در منابع و مصارف بانک‌های خصوصی بیان کردند.