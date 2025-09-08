خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: آرام آرام بوی ماه مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به مشام می‌رسد، با نزدیک شدن به ماه مهر، از اواسط شهریور ماه بازار لوازم التحریر و نوشت افزار هم داغ می‌شود و دانش آموزان با ذوق و شوق فراوان به سراغ خرید مداد و دفتر می‌روند.

شهر تبریز نیز از این قافله جدا نیست، وقتی به بازار نوشت افزار بروی، با شلوغی جمعیت روبه‌رو می‌شوی، اما تعداد خریداران امسال به نسبت سال‌های گذشته کاهش یافته است.

یکی از بزرگترین تفاوت‌های لوازم التحریرهای این دور و زمانه با گذشته در تنوع بالای آنهاست، به گونه‌ای که از هر طرح و شکل نوشت افزار وجود دارد و هر سن و سالی را برای خرید وسوسه می‌کند.

داخل یکی از مغازه‌ها می‌شوم، مغازه‌ای با ویترین بسیار زیبا که از دور هر فردی را به خود جذب می‌کند، حتی منی که چندین سال از دانش آموز بودنم گذشته علاقه‌مند می‌شوم تا از آنجا دیدن کنم؛ قیمت‌ها را بررسی می‌کنم:

دفتر یادداشت صد برگ ۹۵ هزار تومان، دفتر مشق صد برگ ۶۸ هزار تومان، دفتر مشق ۵۰ برگ ۴۰ هزار تومان، دفتر برنامه‌ریزی ۲۰۰ هزار تومان، کوله پشتی ۱.۵ میلیون تومان، جامدادی ۲۰۰ هزار تومان، مدادرنگی ۱۲ رنگ ۱۰۰ هزار تومان، تخته شاسی ۱۴۳ هزار تومان، مداد فشاری ۲۰۰ هزار تومان، خودکار رنگی ۱۱۵ هزار تومان، خودکار آبی ۱۰۰ هزار تومان، مداد ۱۰۰ هزار تومان، گواش ۱۲۰ هزار تومان، پاک کن ۵۰ هزار تومان و نوک مداد فشاری ۹۸ هزار تومان برآورد شد که البته قیمت‌ها در مغازه‌ها و برندهای مختلف تفاوت دارد که جمع وسیله‌ها برای یک دانش‌آموز حدود پنج میلیون تومان آب می‌خورد که یک سوم حقوق یک کارگر است و بسیاری از مردم توان آن را ندارند.

میزان خرید مردم کاهش یافته است

کاظم حاجی‌زاده، فروشنده باسابقه لوازم‌التحریر در بازار تربیت تبریز، به خبرنگار مهر می‌گوید: با وجود تنوع اجناس در بازار، میزان خرید مردم به شکل محسوسی کاهش یافته است.

او تأکید می‌کند: سال‌های گذشته در آستانه مهرماه مغازه‌ها بسیار شلوغ می‌شد، اما امسال مشتریان کمتر از نصف سال قبل هستند و این کاهش تقاضا کاملاً محسوس است.

حاجی زاده با اشاره به افزایش شدید قیمت‌ها ادامه می‌دهد: اجناسی مانند مداد رنگی، دفتر و خودکار چند برابر شده‌اند.

به گفته او، یک بسته مداد رنگی که سال گذشته حدود هشتاد هزار تومان قیمت داشت، اکنون بیش از دویست هزار تومان عرضه می‌شود. حتی دفترهای ساده نیز کمتر از چهل هزار تومان پیدا نمی‌شوند و دفترهای طرح‌دار یا خارجی عملاً از توان خرید بسیاری از خانواده‌ها خارج شده‌اند.

این فروشنده قدیمی می‌افزاید: تغییر رفتار مصرف‌کنندگان نشان‌دهنده فشار اقتصادی است. خانواده‌ها در سال‌های گذشته برای هر فرزند چندین دفتر و کیف و لوازم جانبی تهیه می‌کردند، اما اکنون تنها به خرید ضروری‌ترین اقلام بسنده می‌کنند. بسیاری از والدین از فرزندانشان می‌خواهند با همان وسایل سال گذشته مدرسه را آغاز کنند.

حاجی‌زاده خاطرنشان می‌کند: ادامه این وضعیت نه تنها برای فروشندگان بلکه برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان نیز آسیب‌زا خواهد بود. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، سرمایه بسیاری از مغازه‌داران قفل خواهد شد و کودکان نیز از داشتن لوازم مناسب برای تحصیل محروم می‌شوند.

اغلب والدین تنها به دنبال خرید وسایل ضروری هستند

میلاد رنجبر، فروشنده جوان لوازم‌التحریر در خیابان شهناز تبریز، نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: شور و شوق خرید نوشت‌افزار در میان خانواده‌ها به شدت کاهش یافته است. در سال‌های گذشته این ایام همراه با حضور پررنگ خانواده‌ها و کودکان در مغازه‌ها بود، اما امسال اغلب والدین تنها به دنبال خرید وسایل ضروری هستند.

او با اشاره به افزایش قیمت اجناس ادامه می‌دهد: حتی تولیدات داخلی نیز دیگر مقرون‌به‌صرفه نیستند. کیف مدرسه‌ای که در سال گذشته سیصد هزار تومان عرضه می‌شد، امسال کمتر از هشتصد هزار تومان یافت نمی‌شود. اجناس خارجی نیز به دلیل قیمت‌های بسیار بالا، عملاً از سبد خرید مردم حذف شده‌اند.

رنجبر می‌افزاید: بسیاری از خانواده‌ها ناچار شده‌اند سطح خرید خود را کاهش دهند. خانواده‌ای که سال گذشته برای سه فرزند خود ست کامل لوازم‌التحریر خریده بودند، امسال تنها برای یکی از آن‌ها وسایل تهیه کردند و دو کودک دیگر باید با وسایل سال قبل به مدرسه بروند.

این فروشنده جوان در پایان ابراز امیدواری کرد که با بهبود شرایط اقتصادی، دوباره رونق به بازار نوشت‌افزار بازگردد، خانواده‌های تبریزی همواره به تحصیل فرزندان اهمیت داده‌اند و شایسته است کودکان بدون دغدغه از امکانات آموزشی مناسب بهره‌مند شوند.

خرید لوازم‌التحریر برای خانواده‌ها به یک دغدغه جدی تبدیل شده است

زهرا احمدی، مادر دو دانش‌آموز دبستانی که در حال خرید لوازم التحریر است، به خبرنگار مهر می‌گوید: خرید لوازم‌التحریر برای خانواده‌ها به یک دغدغه جدی تبدیل شده است. امسال برخلاف سال‌های گذشته نتوانستم هر آنچه فرزندانم نیاز دارند تهیه کنم و ناچار شدم تنها اقلام ضروری را خریداری کنم.

او می‌افزاید: قیمت دفتر و مداد به‌طور چشمگیری افزایش یافته است و حتی برای وسایل ساده نیز باید هزینه بالایی پرداخت شود. سال گذشته توانستم برای هر فرزند خود چند دفتر رنگی و وسایل جانبی تهیه کنم، اما امسال خرید من به دو سه دفتر ساده و یک بسته مداد محدود شده است.

این مادر تبریزی تصریح می‌کند: کودکان من نیز از این شرایط ناراضی هستند. فرزندانم انتظار داشتند مانند گذشته وسایل جدیدی داشته باشند، اما مجبور شده‌اند با واقعیت اقتصادی کنار بیایند. مقایسه قیمت‌ها با سال گذشته برای خانواده‌ها بسیار سنگین است و فشار زیادی به بودجه آن‌ها وارد می‌کند.

احمدی خاطرنشان می‌کند: بسیاری از والدین در شرایط مشابه او قرار دارند. آموزش و پرورش اهمیت زیادی دارد و امیدوارم دولت با کنترل قیمت‌ها و حمایت از خانواده‌ها، شرایطی فراهم کند که کودکان با آرامش بیشتری سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

دانش آموزان به ناچار از خواسته‌های خود می‌گذرند

رضا محمدی، پدر یک دانش‌آموز دبیرستانی نیز اضافه می‌کند: هزینه تهیه لوازم‌التحریر در سال جاری برای ما بسیار سنگین بوده است. باوجود تلاش فراوان نتوانستیم تمام نیازهای فرزندمان را برطرف کنیم و ناچار شدیم خریدهای خود را به حداقل برسانیم.

او توضیح می‌دهد: بسیاری از اجناس نسبت به سال گذشته دو تا سه برابر گران‌تر شده‌اند. یک بسته دفتر که سال گذشته کمتر از صد هزار تومان هزینه داشت، اکنون بیش از دویست هزار تومان قیمت دارد. این افزایش قیمت موجب شده است که خانواده‌ها تنها بر خرید کالاهای پایه مانند دفتر و خودکار متمرکز شوند.

محمدی ادامه می‌دهد: کاهش قدرت خرید موجب تغییر رفتار فرزندمان نیز شده است. دانش‌آموزان علاقه دارند وسایل جدید و متنوع داشته باشند، اما وقتی می‌بینند والدین در مضیقه مالی هستند، به ناچار از خواسته‌های خود می‌گذرند. او این موضوع را برای روحیه نوجوانان نیز آسیب‌زا دانست.

این پدر تبریزی تأکید می‌کند: دولت باید راهکاری جدی برای کنترل قیمت نوشت‌افزار ارائه دهد. اگر این روند ادامه پیدا کند، بسیاری از دانش‌آموزان حتی در تأمین ساده‌ترین لوازم نیز با مشکل مواجه خواهند شد و این مسئله به کیفیت تحصیل آن‌ها آسیب خواهد زد.

وضعیت اقتصادی، بازار نوشت‌افزار را هم تحت‌الشعاع قرار داده است. فروشندگان از کاهش محسوس مشتریان سخن می‌گویند و خریداران نیز از سنگینی بار هزینه‌ها گلایه دارند. اگرچه تنوع اجناس در مغازه‌ها چشمگیر است، اما توان خرید خانواده‌ها به‌گونه‌ای کاهش یافته که بسیاری تنها به ضروری‌ترین اقلام بسنده می‌کنند. این شرایط، علاوه بر رکود بازار، شادی و شور همیشگی کودکان در آستانه مهر را نیز کم‌رنگ کرده است؛ امیدوارم با برطرف شدن شرایط اقتصادی جامعه هیچ دانش آموزی در حسرت لوازم رنگارنگ مدرسه نماند.