به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان انتظامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه به واسطه مسئولیتهایم، ارتباط گستردهای با عوامل فرماندهی انتظامی داشتهام، اظهار داشت: با روحیات و مأموریتهای شما آشنا هستم و همواره پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی برایم اهمیت ویژهای دارد.
استاندار آذربایجان شرقی فرماندهی انتظامی را همواره در کف میدان و یکی از ارکان مهم شورای تأمین استان دانست و تصریح کرد: اگر موفقیتی در شورای تأمین حاصل میشود، بیشتر در سایه عملکرد بیوقفه و فداکاری نیروهای انتظامی است.
وی با رد هرگونه نسبت دادن ناکارآمدی دستگاههای اجرایی دیگر به نیروی انتظامی، این اقدام را نادرست برشمرد و وفاق و اتحاد بین اعضای شورای تأمین استان را مثالزدنی توصیف کرد.
سرمست با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی در مناسبتهای مختلف خاطرنشان کرد: این عملکرد، فراوانی و وسعت مأموریتهای این نهاد را بهوضوح نشان میدهد.
وی افزود: دشمنان به دلیل حساسیت استان، همواره در حال برنامهریزی برای ایجاد تفرقه هستند، اما با وجود تیم مدیریتی قوی و عملکرد یکپارچه نیروهای امنیتی، به نتیجه دلخواه خود نرسیدهاند.
استاندار آذربایجان شرقی تأمین امنیت جشن باشکوه صعود تیم تراکتورسازی و مدیریت میدانی و عملگرایانه در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی را نمونههایی از عملکرد ستودنی فرماندهی انتظامی استان برشمرد و نقش آنان در این موفقیتها را قابل تقدیر دانست.
سرمست در ادامه با تقدیر از گزارش کاهش تصادفات جادهای منجر به فوت گفت: هر اقدامی که امنیت جانی شهروندان را تأمین کند، برای ما بسیار مهم و ارزشمند است.
