  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۳

موفقیت‌های شورای تامین آذربایجان شرقی درسایه عملکردنیروهای انتظامی است

موفقیت‌های شورای تامین آذربایجان شرقی درسایه عملکردنیروهای انتظامی است

تبریز-استاندار آذربایجان شرقی با تجلیل از جایگاه و مسئولیت‌های خطیر فرماندهی انتظامی، بر حمایت همه‌جانبه استانداری از آن تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان انتظامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه به واسطه مسئولیت‌هایم، ارتباط گسترده‌ای با عوامل فرماندهی انتظامی داشته‌ام، اظهار داشت: با روحیات و مأموریت‌های شما آشنا هستم و همواره پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی برایم اهمیت ویژه‌ای دارد.

استاندار آذربایجان شرقی فرماندهی انتظامی را همواره در کف میدان و یکی از ارکان مهم شورای تأمین استان دانست و تصریح کرد: اگر موفقیتی در شورای تأمین حاصل می‌شود، بیشتر در سایه عملکرد بی‌وقفه و فداکاری نیروهای انتظامی است.

وی با رد هرگونه نسبت دادن ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی دیگر به نیروی انتظامی، این اقدام را نادرست برشمرد و وفاق و اتحاد بین اعضای شورای تأمین استان را مثال‌زدنی توصیف کرد.

سرمست با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی در مناسبت‌های مختلف خاطرنشان کرد: این عملکرد، فراوانی و وسعت مأموریت‌های این نهاد را به‌وضوح نشان می‌دهد.

وی افزود: دشمنان به دلیل حساسیت استان، همواره در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد تفرقه هستند، اما با وجود تیم مدیریتی قوی و عملکرد یکپارچه نیروهای امنیتی، به نتیجه دلخواه خود نرسیده‌اند.

استاندار آذربایجان شرقی تأمین امنیت جشن باشکوه صعود تیم تراکتورسازی و مدیریت میدانی و عمل‌گرایانه در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی را نمونه‌هایی از عملکرد ستودنی فرماندهی انتظامی استان برشمرد و نقش آنان در این موفقیت‌ها را قابل تقدیر دانست.

سرمست در ادامه با تقدیر از گزارش کاهش تصادفات جاده‌ای منجر به فوت گفت: هر اقدامی که امنیت جانی شهروندان را تأمین کند، برای ما بسیار مهم و ارزشمند است.

کد خبر 6575916

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها