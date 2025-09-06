به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی شامگاه شنبه در نشست وبیناری پروژه مهر، اظهار داشت: در این راستا از ۷۱۹ مدرسه در سطح استان بازدید به عمل آمد و بازدیدها در روز دوم مانور و تا حصول اطمینان کامل از آمادگی مدارس ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به آغاز مانور بازگشایی مدارس، اعلام کرد: در نخستین روز این مانور، از ۷۱۹ مدرسه در سطح استان بازدید به عمل آمد و این روند تا حصول اطمینان کامل از آمادگی مدارس ادامه خواهد داشت.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، افزود: بازدیدهای میدانی نشان می‌دهد که فرایند آماده‌سازی مدارس در سطح استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و دانش‌آموزان با کمترین چالش، در شروع مهرماه در مدارس حضور خواهند داشت.