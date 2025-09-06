  1. استانها
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۳۵

آماده‌سازی مدارس لرستان برای آغاز سال تحصیلی جدید

خرم‌آباد - مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان از آماده‌سازی مدارس این استان برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی شامگاه شنبه در نشست وبیناری پروژه مهر، اظهار داشت: در این راستا از ۷۱۹ مدرسه در سطح استان بازدید به عمل آمد و بازدیدها در روز دوم مانور و تا حصول اطمینان کامل از آمادگی مدارس ادامه خواهد داشت.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، افزود: بازدیدهای میدانی نشان می‌دهد که فرایند آماده‌سازی مدارس در سطح استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و دانش‌آموزان با کمترین چالش، در شروع مهرماه در مدارس حضور خواهند داشت.

