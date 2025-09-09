  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۳۳

انتخاب رشته ۷۶ درصد از دانش‌آموزان پایه نهم لرستان

انتخاب رشته ۷۶ درصد از دانش‌آموزان پایه نهم لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان از انتخاب رشته ۷۶ درصد از دانش‌آموزان پایه نهم این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در جلسه توازن رشته‌ای با اشاره به انجام برش‌های شهرستانی و منطقه‌ای، اظهار داشت: مدیران و رؤسای آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها موظف هستند با درنظرگرفتن این برش‌ها در فرایند هدایت تحصیلی دانش‌آموزان نقش‌آفرینی جدی داشته باشند.

وی هدف‌گذاری استان در توازن رشته‌ای را ۴۲ درصد اعلام کرد و افزود: برخی شهرستان‌ها مانند خرم‌آباد و کوهدشت سهم کمتری به رشته‌های فنی و حرفه‌ای اختصاص داده‌اند که لازم است با برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر بهتر، این نقیصه برطرف شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به آمار دانش‌آموزان پایه نهم گفت: امسال ۲۸ هزار و ۸۱۳ دانش‌آموز انتخاب رشته دارند که تاکنون ۷۶ درصد آن‌ها این فرایند را انجام داده‌اند و مابقی نیز از ۲۰ تا ۲۲ شهریورماه نسبت به ثبت انتخاب خود اقدام خواهند کرد.

سهرابی، تأکید کرد: مطابق با سیاست‌های کلان، باید تا پایان برنامه هفتم توسعه، ۵۰ درصد دانش‌آموزان به سمت رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش سوق داده شوند. این موضوع یک ضرورت راهبردی برای تأمین نیروی انسانی متخصص و مهارت‌محور در کشور است.

وی همچنین به آمادگی این نهاد برای بازگشایی مدارس در مهرماه اشاره کرد و گفت: امسال ۳۵۹ هزار دانش‌آموز لرستانی در چهارهزار ۴۴۶ مدرسه سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، گفت: سیاست توازن رشته‌ای نیازمند عزم جدی مدیران، مشارکت خانواده‌ها و تغییر نگرش عمومی جامعه نسبت به ارزش رشته‌های مهارتی است؛ چرا که توسعه این رشته‌ها می‌تواند هم در رفع نیازهای بازار کار و هم در کاهش شکاف ناترازی نیروی انسانی نقش‌آفرین باشد.

کد خبر 6585335

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها