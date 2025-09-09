به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در جلسه توازن رشته‌ای با اشاره به انجام برش‌های شهرستانی و منطقه‌ای، اظهار داشت: مدیران و رؤسای آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها موظف هستند با درنظرگرفتن این برش‌ها در فرایند هدایت تحصیلی دانش‌آموزان نقش‌آفرینی جدی داشته باشند.

وی هدف‌گذاری استان در توازن رشته‌ای را ۴۲ درصد اعلام کرد و افزود: برخی شهرستان‌ها مانند خرم‌آباد و کوهدشت سهم کمتری به رشته‌های فنی و حرفه‌ای اختصاص داده‌اند که لازم است با برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر بهتر، این نقیصه برطرف شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به آمار دانش‌آموزان پایه نهم گفت: امسال ۲۸ هزار و ۸۱۳ دانش‌آموز انتخاب رشته دارند که تاکنون ۷۶ درصد آن‌ها این فرایند را انجام داده‌اند و مابقی نیز از ۲۰ تا ۲۲ شهریورماه نسبت به ثبت انتخاب خود اقدام خواهند کرد.

سهرابی، تأکید کرد: مطابق با سیاست‌های کلان، باید تا پایان برنامه هفتم توسعه، ۵۰ درصد دانش‌آموزان به سمت رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش سوق داده شوند. این موضوع یک ضرورت راهبردی برای تأمین نیروی انسانی متخصص و مهارت‌محور در کشور است.

وی همچنین به آمادگی این نهاد برای بازگشایی مدارس در مهرماه اشاره کرد و گفت: امسال ۳۵۹ هزار دانش‌آموز لرستانی در چهارهزار ۴۴۶ مدرسه سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، گفت: سیاست توازن رشته‌ای نیازمند عزم جدی مدیران، مشارکت خانواده‌ها و تغییر نگرش عمومی جامعه نسبت به ارزش رشته‌های مهارتی است؛ چرا که توسعه این رشته‌ها می‌تواند هم در رفع نیازهای بازار کار و هم در کاهش شکاف ناترازی نیروی انسانی نقش‌آفرین باشد.